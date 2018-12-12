Скандально известный режиссер Константин Богомолов завершил работу над многосерийным фильм о жестких нравах светской Москвы под названием Содержанки. Премьера намечена на весну 2019 года. Корреспондент Дни.Ру побывал на съемочной площадке.

Скандально известный режиссер Константин Богомолов завершил работу над многосерийным фильм о жестких нравах светской Москвы под названием "Содержанки". Премьера намечена на весну 2019 года. Корреспондент "Дни.Ру" побывал на съемочной площадке.Главную роль – роль молодой художницы Даши, которая приезжает в столицу в надежде изменить жизнь – играет актриса Софья Эрнст. В воплощении мечты ее героине помогает подруга детства Марина (Маруся Фомина), которая с легкой руки светской свахи Алисы (Ольга Сутулова) живет с женатым чиновником (Сергей Бурунов). Пока одни тратят деньги на очередное бриллиантовое колье, другие прикидывают, как дотянуть до зарплаты. Такова реальность для следователя Лены Широковой (Дарья Мороз). Впрочем, совсем скоро Лене предстоит познакомиться с красивой жизнью ближе: когда в туалете элитного ресторана найдут тело одной из девушек.."Содержанки" – первый многосерийный проект в карьере известного театрального режиссера и лауреата "Золотой маски" Константина Богомолова. "Продюсеры сняли у меня все имеющиеся по отношению к индустрии опасения, связанные с халтурностью, небрежным отношением к съёмкам, с желанием заработать деньги любым способом и стремлением потакать массовому вкусу, – рассказал режиссер. – Была собрана очень сильная, киношная команда – и административная, и операторская, и актерская, и художественная".Софья Эрнст пришла в восторг от сценария этой эротической драмы. Так же как и легендарный Александр Збруев. "Я категорически против многосерийных фильмов, – признался артист. – Когда мне предлагают подобные проекты, я отказываюсь. В данном случае я согласился только потому, что этот сериал снимает Константин Богомолов. У нас с ним было две работы в театре "Ленком" – "Борис Годунов" и "Князь" – и остались хорошие взаимоотношения".