Пятеро молодых людей планировали сбывать на территории Ковровского района синтетические наркотики и гашиш.
В середине ноября текущего года сотрудниками МО МВД России «Ковровский» и УНК УМВД России по Владимирской области в результате проведения совместных оперативных мероприятий с коллегами из регионального УФСБ задержаны пятеро жителей города Коврова. Молодые люди, в возрасте от 21 до 23 лет, подозреваются в покушении на сбыт наркотических средств.
В ходе осмотра по месту жительства одного из фигурантов оперативники обнаружили и изъяли свертки с содержимым различной консистенции и оттенков. Аналогичные свертки были изъяты из «тайников-закладок», организованных подозреваемыми.
Проведенное химическое исследование подтвердило, что в свертках находились различные наркотические средства.
Из незаконного оборота правоохранители изъяли свыше 50 граммов наркотиков синтетического происхождения и более 3 граммов гашиша.
Установлено, что запрещенные вещества подозреваемые планировали сбыть на территории Ковровского района.
Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч 3. и ч. 4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В настоящее время трое фигурантов заключены под стражу, двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Сотрудниками полиции устанавливаются каналы поступления запрещенных веществ, проводится проверка на причастность фигурантов к другим преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.