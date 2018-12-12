Пятеро молодых людей планировали сбывать на территории Ковровского района синтетические наркотики и гашиш.

В середине ноября текущего года сотрудниками МО МВД России «Ковровский» и УНК УМВД России по Владимирской области в результате проведения совместных оперативных мероприятий с коллегами из регионального УФСБ задержаны пятеро жителей города Коврова. Молодые люди, в возрасте от 21 до 23 лет, подозреваются в покушении на сбыт наркотических средств.В ходе осмотра по месту жительства одного из фигурантов оперативники обнаружили и изъяли свертки с содержимым различной консистенции и оттенков. Аналогичные свертки были изъяты из «тайников-закладок», организованных подозреваемыми.Проведенное химическое исследование подтвердило, что в свертках находились различные наркотические средства.Из незаконного оборота правоохранители изъяли свыше 50 граммов наркотиков синтетического происхождения и более 3 граммов гашиша.Установлено, что запрещенные вещества подозреваемые планировали сбыть на территории Ковровского района.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч 3. и ч. 4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.В настоящее время трое фигурантов заключены под стражу, двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Сотрудниками полиции устанавливаются каналы поступления запрещенных веществ, проводится проверка на причастность фигурантов к другим преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.