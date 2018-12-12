В свертках находилось наркотическое средство – героин, общей массой более 4 килограммов. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта путем закладок...

«Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке ОСН «Гром» и содействии сотрудников 2 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали троих приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 31 до 43 лет, подозреваемых в покушении на сбыт героина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Беловежской улице задержали троих мужчин. При осмотре их автомобиля «Ауди» в моторном отсеке были обнаружены и изъяты пять свертков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования в свертках находилось наркотическое средство – героин, общей массой более 4 килограммов. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта путем закладок.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.УНК ГУ МВД России по г. Москве