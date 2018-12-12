Евросоюз не будет менять соглашение по выходу Великобритании. С таким заявлением выступила Ангела Меркель.

Евросоюз не будет менять соглашение по выходу Великобритании.С таким заявлением выступила Ангела Меркель.Канцлер Германии подчеркнула, что у ЕС нет намерения менятьсоглашение по брекзиту. Это единая позиция 27 стран-членов, подчеркнула Меркель.Британия должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. В октябре правительство Терезы Мэй после многомесячныхпереговоров договорилось о тексте соглашения, определяющего условия спокойного выхода,напоминает РИА Новости.Но проблема в том, что и Ангела Меркель, и Тереза Мэйнаходятся на грани ухода: под ними обеими шатаются кресла. Сегодня, 12 декабрястало известно, что соратники по ХДС решили подложить свинью канцлеру.Руководство партии планирует отправить ее в отставку с высокого поста досрочно.Срок полномочий Меркель истекает в 2021 году, сама оназаявила, что не собирается уходить раньше этой даты. Но бывшие однопартийцы думаютиначе, они разработали план, по которому Меркель не позднее весны 2020 годадолжна передать полномочия канцлера Крамп-Карренбауэр.Да и под британским премьером зашаталось кресло. Вечером 12декабря в парламенте пройдет голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй. Исходголосования пока не предсказывает никто из политической элиты Британии.Сама Мэй заявила, что будет бороться за свой пост, и исключилапроведение досрочных выборов и второго референдума по выходу Британии изЕвросоюза. Вотум недоверия, по ее мнению, приведет к провалу брекзита иповлечет за собой выходу Британии без итогового соглашения.Причиной недоверия к Мэй стал ее отказ провести накануне,как это было запланировано, голосование в парламенте по брекзиту. В сложившейся ситуации преждевременно говорить, что развод Лондонаи Брюсселя пройдет спокойно и в ранее установленные сроки, прогнозируют эксперты.