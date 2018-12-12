Блогер Лена Миро, известная своим острым языком в отражении современной жизни знаменитостей и прочей общественности, на сей раз прошлась по оскандалившемуся футболисту Денису Глушакову. Лена сообщила, что супруга спортсмена Дарья ждет ребенка.

Блогер Лена Миро, известная своим острым языком в отражении современной жизни знаменитостей и прочей общественности, на сей раз прошлась по оскандалившемуся футболисту Денису Глушакову. Лена сообщила, что супруга спортсмена Дарья ждет ребенка.Скандал вокруг капитана футбольного клуба "Спартак" разразился в начале осени. Дарья Глушакова застала мужа в сауне с незнакомой девушкой и сняла их на видео. После обнародования пикантного ролика она намеревалась развестись с Денисом. Дарья дала откровенное интервью, в котором рассказала, что муж ее бил.Позже стало известно, что спортсмен перестал выплачивать алименты на содержание семилетней Валерии и полуторагодовалой Александры. Глушаков, в свою очередь, утверждал, что жена не дает ему видеться с детьми.И вот на днях случился новый виток истории. Дарья обратилась в полицию с заявлением, что Денис угрожает ее убить. Якобы в ее распоряжении даже есть аудиозапись. Кстати, вскоре в Сети действительно появился ролик, в котором человек, чей голос похож на голос Дениса Глушакова, страшно матерится на кого-то и угрожает ей некими чеченцами и обещает "лично стереть в порошок".На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро занялась подсчетами активов, имеющихся у Дарьи и Дениса Глушаковых. "Зарплата Дениса – 200 тысяч евриков в месяц. Жена Даша – безработная", – констатировала Миро. Блогер высказала мнение, что все, что заработал футболист за время официального брака, должно быть поделено пополам.Миро призналась, что, хоть Глушакова и не вызывает у нее симпатии, но спортсмен ей омерзителен. "Живет, словно какое-то насекомое – как Кокорин с Мамаевым. И баб себе под стать выбирает – то она его в бане на телефон снимает, то побои терпит, но нигде не работает. Он же в ответ включает настоящего мужика – отнимает детей и грозит чеченцами", – высказалась Миро.А еще Лена объявила о том, что Дарья ждет ребенка. Однако откуда у нее эта информация, пока неизвестно. "А теперь Дарья ещё и беременна – только не пойми, от кого. Сплошной мундиаль какой-то", – завершила свой пост Лена Миро.