Гости отметили высокий уровень технического оснащения московской полиции и поблагодарили руководство и личный состав за оказанный прием, и полученный опыт в ходе встреч...

Визит прошел в рамках Плана совместных действий между ГУ МВД России по г. Москве и ГУП города Хельсинки.В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы сотрудничества между правоохранителями, в которой принимали участие начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции генерал-майор полиции Сергей Плахих, помощник начальника ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Тимофей Юдин, заместитель начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Половинка и заместитель начальника УДиР ГУ МВД России по г. Москве – начальник 4 отдела (международного сотрудничества) подполковник внутренней службы Сергей Татарников. Прибывшую делегацию возглавил начальник Главного управления полиции города Хельсинки комиссар полиции Томи Вуори.«Официально взаимодействие полиции Хельсинки и города Москвы складывается с 2011 года. Мы высоко ценим имеющиеся партнерские отношения, и московская полиция заинтересована в дальнейшем укреплении и развитии двустороннего долгосрочного сотрудничества с представителями полиции Хельсинки, - отметил начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. - Перед нами стоят похожие задачи – сделать как можно безопаснее наши города. И тот положительный опыт, который мы перенимает друг у друга, используется в дальнейшей работе, и имеет положительное влияние на уровень безопасности столиц».В завершение рабочей встречи начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов и начальник Главного управления полиции города Хельсинки комиссар полиции Томи Вуори подписали План совместных действий между ГУ МВД России по г. Москве и ГУП города Хельсинки на 2019 год. Начальник столичного Главка выразил уверенность, что подписание Плана совместных действий на 2019 год станет новым импульсом для дальнейшего проявления взаимовыгодного сотрудничества полицейских ведомств.Далее коллегам организовали ознакомительную экскурсию, где сотрудники рассказали о специфике работы Дежурной части, в том числе службы «02», а также Ситуационного центра. Продемонстрировали работу сотрудники Центра оперативного управления ГУ МВД России по г. Москве и ознакомили с деятельностью ДНК-лаборатории столичной полиции.В течение нескольких дней делегация посетила Управление ГИБДД, Управление внутренних дел на Московском метрополитене и Управление внутренних дел по Восточному административному округу, где обсудили ряд вопросов, в том числе касающихся обмена опытом и организации работы в правоохранительной сфере.Гости отметили высокий уровень технического оснащения московской полиции и поблагодарили руководство и личный состав за оказанный прием, и полученный опыт в ходе встреч.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве