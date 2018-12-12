В общероссийский день приема граждан встречу с населением провели начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов и заместители начальника столичного Главка...

В общероссийский день приема граждан встречу с населением провели начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов и заместители начальника столичного Главка по вопросам, связанным с деятельностью органов внутренних дел.Приемы граждан сотрудниками полиции носят регулярный характер. Эта встреча состоялась в рамках общероссийского дня приема граждан, который приурочен ко Дню Конституции Российской Федерации.В течение дня заявителей ожидали на Петровке, 38. Москвичи обратились к руководителям с просьбами об оказании помощи в различных жизненных ситуациях. Большее количество обращений граждан было связано с расследованием уголовных дел, фактами хищения и мошенничества. Также руководству московского гарнизона полиции были адресованы вопросы, связанные с работы правоохранителей. На каждый из них руководители постарались найти ответ, а также принять меры по их решению.Подобные мероприятия являются действенным способом урегулирования различных вопросов и примером эффективного взаимодействия правоохранителей с населением.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве