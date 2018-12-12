Герцогиня Сассекская ожидает рождения первенца уже весной следующего года. Странное поведение беременной Меган Маркл недавно вызвало много вопросов у публики.
Герцогиня Сассекская ожидает рождения первенца уже весной следующего года. Странное поведение беременной Меган Маркл недавно вызвало много вопросов у публики.
В
понедельник, 10 декабря, герцогиня побывала на церемонии British Fashion Awards, которая отмечает заслуги людей, внесших значительный вклад в индустрию моды. Меган вышла на сцену, чтобы представить
награду лучшей женщине-модельеру – дизайнеру свадебного платья герцогини
Клэр Уэйт Келлер. Маркл появилась на публике в черном облегающем наряде от Givenchy
и все время гладила свой живот. Некоторые пользователи Сети были
удивлены странным поведением бывшей актрисы и захотели узнать, почему она все
время держит руки на животе.
По мнению эксперта Лиз Хэллидей, эта поза свидетельствует о том, что хочет защитить своего малыша. "На публичных мероприятиях герцогиня хочет обеспечить
защиту своему ребенку и поэтому гладит свой живот чаще, чем
обычно. Будущие мамы считают, что такие поглаживания успокаивают малыша. Во
время публичных мероприятий она может делать это сознательно или нет", -
сообщила она.
Другой
эксперт Кэтрин Грейвс утверждает, что Маркл таким образом "практикует родительскую
заботу". "Она касается живота, говорит с ним и укачивает, что будет очень
полезно для ребенка", – рассказала специалист.
Напомним, герцог и герцогиня Сассекские недавно объявили о том, что собираются покинуть
Кенсингтонский дворец и перебраться во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Официальные
представители монаршей семьи пояснили, что хочет иметь больше
пространства, когда появится первенец.