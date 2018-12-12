Герцогиня Сассекская ожидает рождения первенца уже весной следующего года. Странное поведение беременной Меган Маркл недавно вызвало много вопросов у публики.

Герцогиня Сассекская ожидает рождения первенца уже весной следующего года. Странное поведение беременной Меган Маркл недавно вызвало много вопросов у публики.понедельник, 10 декабря, герцогиня побывала на церемонии British Fashion Awards, которая отмечает заслуги людей, внесших значительный вклад в индустрию моды. Меган вышла на сцену, чтобы представитьнаграду лучшей женщине-модельеру – дизайнеру свадебного платья герцогиниКлэр Уэйт Келлер. Маркл появилась на публике в черном облегающем наряде от Givenchyи все время гладила свой живот. Некоторые пользователи Сети былиудивлены странным поведением бывшей актрисы и захотели узнать, почему она всевремя держит руки на животе.По мнению эксперта Лиз Хэллидей, эта поза свидетельствует о том, что хочет защитить своего малыша. "На публичных мероприятиях герцогиня хочет обеспечитьзащиту своему ребенку и поэтому гладит свой живот чаще, чемобычно. Будущие мамы считают, что такие поглаживания успокаивают малыша. Вовремя публичных мероприятий она может делать это сознательно или нет", -сообщила она.Другойэксперт Кэтрин Грейвс утверждает, что Маркл таким образом "практикует родительскуюзаботу". "Она касается живота, говорит с ним и укачивает, что будет оченьполезно для ребенка", – рассказала специалист.Напомним, герцог и герцогиня Сассекские недавно объявили о том, что собираются покинутьКенсингтонский дворец и перебраться во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Официальныепредставители монаршей семьи пояснили, что хочет иметь большепространства, когда появится первенец.