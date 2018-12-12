Правоохранительные органы занимаются поиском участников конфликта со стрельбой, произошедшего в кафе на юго-западе Москвы. Разборки, завершившиеся гибелью одного из их участников, попали в объектив камеры, установленной в заведении.

Камера наблюдения, установленная в зале кафе "Райская трапеза" на Ленинском проспекте в Юго-Западном административном округе столицы, запечатлела момент конфликта со стрельбой.Как сообщалось ранее, вечером в минувший вторник, 11 декабря, между группами мужчин, сидевшими за столом, произошла ссора.Очевидно, что стороны не смогли договориться и началась стрельба. По данным пресс-службы столичного управления СК РФ, огонь вели два человека, которые "произвели не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия в своего знакомого".От полученных ранений мужчина скончался на месте.По некоторым данным, выстрелов было вдвое больше – 12, а в результате инцидента пострадал еще один человек, которого стрелки со спутниками забрали с собой, скрывшись на нескольких автомобилях.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".