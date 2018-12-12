Сраженная
недугом спортсменка сделала заявление. Она подтвердила сообщения СМИ о том, что
оказалась в больнице с воспалением легких.
Сраженная
недугом спортсменка сделала заявление. Она подтвердила сообщения СМИ о том, что
оказалась в больнице с воспалением легких.
Судя по всему, фигуристка пропустит грядущий
чемпионат России в Саранске. Елизавета Туктамышева очень сожалеет о том, что ей
придется провести две недели в стационаре.
21-летняя спортсменка нашла
в себе силы поговорить с журналистами по телефону. "Жаль, что так получается,
не знаю, как это произошло", – цитирует Туктамышеву . Девушка
находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. Других подробностей о своей
госпитализации Елизавета не сообщила.
Напомним,
ранее тренер фигуристки Алексей Мишин рассказал, что его подопечная с воспалением легких и
находится в больнице. Врачи заявили, что Туктамышевой придется провести в
клинике не менее 14 дней.
Таким
образом, спортсменка не сможет выступать на чемпионате России по фигурному
катанию. Соревнования пройдут с 19 по 23 декабря. Отметим, что в начале декабря Туктамышева
стала обладательницей бронзовой медали Гран-при
в канадском Ванкувере.
Ранее сама фигуристка
выложила в Stories Instagram фото градусника, показывающего температуру 38,5. "Ушной
градусник показывает на две-три десятых больше, но это не сильно спасает.
Подготовка к чемпионату России идет полным ходом. Класс", – подписала
снимок Елизавета.