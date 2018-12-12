Сраженная недугом спортсменка сделала заявление. Она подтвердила сообщения СМИ о том, что оказалась в больнице с воспалением легких.

Сраженнаянедугом спортсменка сделала заявление. Она подтвердила сообщения СМИ о том, чтооказалась в больнице с воспалением легких.Судя по всему, фигуристка пропустит грядущийчемпионат России в Саранске. Елизавета Туктамышева очень сожалеет о том, что ейпридется провести две недели в стационаре.21-летняя спортсменка нашлав себе силы поговорить с журналистами по телефону. "Жаль, что так получается,не знаю, как это произошло", – цитирует Туктамышеву . Девушканаходится в одной из больниц Санкт-Петербурга. Других подробностей о своейгоспитализации Елизавета не сообщила.Напомним,ранее тренер фигуристки Алексей Мишин рассказал, что его подопечная с воспалением легких инаходится в больнице. Врачи заявили, что Туктамышевой придется провести вклинике не менее 14 дней.Такимобразом, спортсменка не сможет выступать на чемпионате России по фигурномукатанию. Соревнования пройдут с 19 по 23 декабря. Отметим, что в начале декабря Туктамышевастала обладательницей бронзовой медали Гран-прив канадском Ванкувере.Ранее сама фигуристкавыложила в Stories Instagram фото градусника, показывающего температуру 38,5. "Ушнойградусник показывает на две-три десятых больше, но это не сильно спасает.Подготовка к чемпионату России идет полным ходом. Класс", – подписаласнимок Елизавета.