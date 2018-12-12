Обладательница бронзы финала Гран-при госпитализирована. У Елизаветы Туктамышевой обнаружено воспаление легких.

Обладательница бронзы финала Гран-при госпитализирована.У Елизаветы Туктамышевой обнаружено воспаление легких.Тренер спортсменки АлексейМишин сообщил, что девушка будет находиться в больнице две недели. По егословам, из-за этого фигуристка пропустит чемпионат России, ведь диагноз оченьсерьезный."Воспаление легких. Сами понимаете. Но решение о снятии принимаетфедерация по инициативе тренерского штаба", – цитирует Мишина телеканал . Всвою очередь генеральный директор Федерации фигурного катанияна коньках (ФФККР) России Александр Коган отметил, чтоточного заключения врачей по поводу состояния Елизаветы пока нет, поэтому "комментировать срокивосстановления преждевременно".Ранее сама Туктамышева выложила в Stories Instagram фото градусника, показывающеготемпературу 38,5. "Ушной градусник показывает на две-три десятых больше, но этоне сильно спасает. Подготовка к чемпионату России идет полным ходом. Класс", -подписала снимок фигуристка.Чемпионат России пройдет 19–23 декабря в Саранске, передает Национальноепервенство является отборочным турниром в состав сборной России на чемпионатЕвропы. Согласнокритериям отбора, на турнир отправятся два первых номера по итогам чемпионатаРоссии, а третья кандидатура может быть предложена тренерским советом (ФФККР).