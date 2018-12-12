Адвокат Александра Кержакова Татьяна Стукалова заявила, что у жены
футболиста есть проблемы с психикой. Сам же спортсмен выложил для подтверждения
этого в своем Instagram-аккаунте скандальное
видео с Миланой Тюльпановой.
Адвокат Александра Кержакова Татьяна Стукалова заявила, что у жены
футболиста есть проблемы с психикой. Сам же спортсмен выложил для подтверждения
этого в своем Instagram-аккаунте скандальное
видео с Миланой Тюльпановой.
В ролике запечатлена
встреча матери с маленьким Артемием. Мальчик, оставшись один наедине с мамой,
пытается выйти из комнаты, он дверь не открывается. В это время Милана просит
ребенка подойти к ней, однако малыш плачет и не реагирует на нее.
"Вы бы видели
последнее посещение Тюльпановой сына. На лицо – психическое расстройство", – цитирует
Стукалову сайт . По мнению адвоката Кержакова, именно
поэтому Тюльпанова отказывается проходить назначенную ей и футболисту психо-психиатрическую
и наркологическую экспертизы.
Но защитникам Миланы тоже есть,
что предъявить Александру. Они уверяют, что футболист якобы не раз употреблял
различные наркотические препараты при жене. Адвокаты Кержакова заявили, что их подзащитный
без проблем пройдет все тесты и сдаст необходимые анализы.
В настоящее время Тюльпанова с
адвокатом готовят заявление в правоохранительные органы. "Оставлять это так
нельзя, господин Кержаков представил фальсифицированные документы в суд", -
заявил юрист. Он добавил, что соответствующая статья предусматривает до четырех
месяцев лишения свободы или до двух лет исправительных работ.
В данном случае речь идет о
выписке из одной клиники, которую приобщили к делу. Из нее следует, что Милана
действительно имела проблемы с наркотической зависимостью. Отметим, что несмотря на то, что суд постановил оставить ребенка жить с женой футболиста, Кержаков не отдает ей сына.