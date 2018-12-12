Адвокат Александра Кержакова Татьяна Стукалова заявила, что у жены футболиста есть проблемы с психикой. Сам же спортсмен выложил для подтверждения этого в своем Instagram-аккаунте скандальное видео с Миланой Тюльпановой.

Адвокат Александра Кержакова Татьяна Стукалова заявила, что у женыфутболиста есть проблемы с психикой. Сам же спортсмен выложил для подтвержденияэтого в своем Instagram-аккаунте скандальноевидео с Миланой Тюльпановой.В ролике запечатленавстреча матери с маленьким Артемием. Мальчик, оставшись один наедине с мамой,пытается выйти из комнаты, он дверь не открывается. В это время Милана проситребенка подойти к ней, однако малыш плачет и не реагирует на нее."Вы бы виделипоследнее посещение Тюльпановой сына. На лицо – психическое расстройство", – цитируетСтукалову сайт . По мнению адвоката Кержакова, именнопоэтому Тюльпанова отказывается проходить назначенную ей и футболисту психо-психиатрическуюи наркологическую экспертизы.Но защитникам Миланы тоже есть,что предъявить Александру. Они уверяют, что футболист якобы не раз употреблялразличные наркотические препараты при жене. Адвокаты Кержакова заявили, что их подзащитныйбез проблем пройдет все тесты и сдаст необходимые анализы.В настоящее время Тюльпанова садвокатом готовят заявление в правоохранительные органы. "Оставлять это такнельзя, господин Кержаков представил фальсифицированные документы в суд", -заявил юрист. Он добавил, что соответствующая статья предусматривает до четырехмесяцев лишения свободы или до двух лет исправительных работ.В данном случае речь идет овыписке из одной клиники, которую приобщили к делу. Из нее следует, что Миланадействительно имела проблемы с наркотической зависимостью. Отметим, что несмотря на то, что суд постановил оставить ребенка жить с женой футболиста, Кержаков не отдает ей сына.