Беременная звезда телестройки Алена Рапунцель, казалось, вот-вот обретет вторую половинку. Однако ее новый ухажер Арсэн Одзелашвили оказался темной лошадкой. Участник шоу Дом-2 бросил гражданскую жену и ребенка.

Беременная звезда телестройки Алена Рапунцель, казалось,вот-вот обретет вторую половинку. Однако ее новый ухажер Арсэн Одзелашвили оказался темнойлошадкой. Участник шоу "Дом-2" бросил гражданскую жену и ребенка.Арсэн очень настойчиво ухаживаетза Аленой. Обещает заботиться о ней и ее будущем малыше. Молодой мужчина уверяет,что будет Рапунцель-младшей из шоу "Дом-2" хорошим мужем.Однако знакомая Одзелашвили рассказала,что в городе Ноябрьск подрастает четырехлетний сын участника телестройки. Арсэнбросил наследника и его мать Анастасию на произвол судьбы."Анастасия началавстречаться с Арсэном в 2013 году после того, как парень вернулся из армии.Ребята познакомились в кафе "Шинок", где мы вместе с ней работали. Встречалисьони около двух лет, готовились к свадьбе. Но за день перед росписью Арсэнсказал, что нет финансов, и торжества не будет", – рассказала приятельницажурналистам.По словам девушки, какое-товремя Арсэн и его возлюбленная жили гражданским браком. Когда Анастасия забеременелаОдзелашвили, начал тайно навещать другую девушку. "Она долго об этом незнала, пока сама не прочитала все сообщения в телефоне. Через некоторое времяэта девушка пришла к Насте и попросила, чтобы она отпустила Арсэна. Моя подругана восьмом месяце беременности осталась одна и без поддержки", – отметиладевушка.Знакомая участника "Дома-2" утверждает, что молодой человек не помогаетсвоему наследнику финансово. Об этом сообщает dom2magazine.Некоторые поклонники телестройки отметили, что ничуть не удивлены. "Ничего удивительного, дом 2 прютит не толькопростипом, жигало, трутней , бездельников, трепачей, симулянтов и им подобным,п, ноТУТ СТРОЯТ ЛЮБОВЬ – БРЕД ! (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", "Жалко, если это правда, казался такимискренним, что за мужики пошли", "Ой как обычно окажется,что сестра,илион крестный или вообще эта Настя захотела от него ребенка он сделал,типа какБезус 🤷‍♀️",Однако нашлись и те, кто не поверил девушке. По их мнению, в рассказе подруги участника слишком много несостыковок."Стоп. Он ушел когдадевушка была на восьмом месяце беременности. Не звонил, не видел, не помогал.Но на фото он держит ребенка. Вранье!", "Действительно почему их двое и умного лицозакрыли что то тут не чисто", "А почему на фото два ребенка?" -рассуждали поклонники шоу .