Урок безопасности на свежем воздухе. Сотрудники МЧС провели для учеников Суздальского района показательное выступление. Школьникам рассказали о правилах поведения в осенне-зимний период. Также спасатели продемонстрировали ребятам технику, которая есть в арсенале у тревожного ведомства. Тему продолжит Игорь Липский.

Урок безопасности на свежем воздухе. Сотрудники МЧС провели для учеников Суздальского района показательное выступление. Школьникам рассказали о правилах поведения в осенне-зимний период. Также спасатели продемонстрировали ребятам технику, которая есть в арсенале у "тревожного" ведомства. Тему продолжит Игорь Липский.(Суздальский р-н)В сельском поселении Боголюбовское Суздальского района у местного Дома культуры сегодня пожарный гарнизон. Нет, здесь не произошло возгорание, и не проводится эвакуация. Спасательная техника - в роли наглядного пособия. Спасатели показывают местным школьникам оснащение автомобиля и рассказывают, как из него тушить, если пожар."До 10 литров в секунду. Вот здесь есть отметки - 0, 5, 10,15. А, до 20. Когда давление идёт в ствол, очень сложно его удержать".В преддверии зимних школьных каникул сотрудники МЧС начали проводить акцию "Безопасные каникулы". Спасатели рассказывают ребятам правила безопасного поведения. 18 школ Суздальского района, около 200 учеников. И это только за сегодня. По словам инспектора отдела профилактики, в планах провести эту акцию по всей области.Анастасия Овчарова, инспектор отделения профилактики пожаров МЧС: "Мы с детьми проводим беседы, учим их безопасному поведению: это и катание на коньках, на тех же самых ватрушках, или просто дети будут оставаться одни дома. То есть определённые правила безопасности. И плюс ещё знакомим с пожарной техникой и с профессией пожарного и спасателя".Перед школьниками автомобиль для ликвидации последствий ДТП. Спецтехника здесь не из запасников МЧС. Это действующая, боевая расчётная единица, которая снабжена всем необходимым. Здесь и пенообразователь, предназначенный для тушения бензина, и специальные гидравлические кусачки. Незаменимая вещь при спасении людей из искорёженных после ДТП машин.Никита Карпов, ученик средней школы № 2 г. Суздаля: "Я узнал, что у МЧС есть квадроцикл "Стелс". Он очень высокопроходимый, им действуют, чтобы тушить в труднодоступных местах пожары. Иногда даже бывают лесо-торфяные пожары, и они даже иногда горят зимой".В местном Доме культуры сотрудники главного управления МЧС подводят итоги работы спасателей Суздальского района за 2018 год. Результаты положительные. Достичь их помогают в том числе добровольческие охранные организации. Приятным сюрпризом стал концерт творческих коллективов Суздальского района - своеобразный подарок спасателям, у которых скоро профессиональный праздник.Профилактическая работа будет продолжена. В планах у спасателей провести показательные уроки по всей области.