Вход людей категорически запрещен. Объект подлежит сносу. Такая табличка красуется уже не первый год на одном из домов в Кольчугино. Тем не менее, там живут люди и расселять их никто не торопится. И таких домов в городе 14. Наша съемочная группа отправилась в Кольчугинский район. И, как выяснилось, эта проблема далеко не единственная, из-за которой страдают местные жители. Константин Миронов расскажет подробности.

"Вход людей категорически запрещен. Объект подлежит сносу". Такая табличка красуется уже не первый год на одном из домов в Кольчугино. Тем не менее, там живут люди и расселять их никто не торопится. И таких домов в городе 14. Наша съемочная группа отправилась в Кольчугинский район. И, как выяснилось, эта проблема далеко не единственная, из-за которой страдают местные жители. Константин Миронов расскажет подробности.(Кольчугинский район)Татьяна Буточникова, местный житель: "Вот, гнилое всё! Вон, смотрите! А там вообще – пакля, всё разрушается. Страшно находиться здесь, если нижний этаж утратит силу, то дом может рухнуть в одну минуту. Это страшно здесь! Невозможно тут проживание!"Эта пожилая женщина может проткнуть стену своего дома пальцем. И здесь ничего удивительного. Этим стенам и перекрытиям почти 120 лет. Как они до сих пор стоят, не понимают ни люди, ни специалисты. 6 лет назад дом частично обрушился. Но даже после этого местные власти не признали его аварийным, а поставили в очередь на капитальный ремонт.Татьяна Степанова, местный житель: "Какой смысл этого капитального ремонта, зачем вкладывать такие деньги? Почему они не могут поставить нас в программу ветхого и аварийного жилья?"А этот дом аварийным признали в прошлом году. В одной из его квартир живет мама с двумя маленькими детьми, один из которых - инвалид. От отчаянья у женщины опускаются руки. В квартире нет ни воды, ни канализации. Поэтому даже просто вымыть своих малышей для Екатерины большая сложность. Женщина, как и все соседи, пишет письма чиновникам, в надзорные ведомства. И ей даже пришел ответ за подписью главы администрации Максима Барашенкова. В нем обозначен даже конкретный срок, когда дом расселят. Но истекает он буквально на днях, а из администрации тишина. Неужели глава не сдержит свое обещание?Екатерина Бурнышева, местный житель: "Максим Юрьевич по распоряжению уточнил дату, до 31 декабря 2018 года должен расселить. В результате уже пятое декабря. Везде ходила, в Кольчугинскую администрацию, во Владимирскую, к бывшему нашему губернатору Орловой Светлане Юрьевне писала – везде отказ. В прокуратуру писала во Владимирскую, в Кольчугинскую – то же самое, везде отказ был".На территории Кольчугинского района 14 похожих домов. Некоторые уже признаны аварийными, но ситуации это не меняет. Людей не переселяют, и риск однажды не выйти из своей квартиры с каждым днем все больше. Тем, кто активнее других пишет письма в разные инстанции, предлагают маневренный фонд. Но, по словам людей, он не сильно отличается от их жилья. Причем переселиться горожанам предлагают на село. А как водить детей в школу и сад? И что делать с работой? Об этом те, кто сидят в мягких креслах теплых кабинетов, возможно, даже не задумываются.Елена Кабанова, местный житель: "Наш дом с 2012 года признан аварийным и снят с баланса. Но мы до сих пор никак не можем получить квартиры. Хотя по закону в течение полугода нам должны были предоставить квартиры, и вот уже шесть лет мы ни от кого не можем добиться никакой справедливости: ни ответа, ни привета от нашей администрации нет!"Валентина Харитонова, местный житель: "Очень даже страшно! Страшно из-за того, что у нас несколько квартир не живут. Приходят бомжи и устраивают костры. Вот в 6-й квартире подожгли, а благодаря тому, что дом отсырел, там всё отсырело, оно не загорелось, только задымилось".Вместе с собственниками о стену чиновничьего равнодушия бьются общественники. Они знают и как оформлять документы, и куда их направлять, но это никак не влияет на ситуацию. Людям отвечают - ждите, денег нет.Ольга Крайнова, общественник: "К сожалению, мы не можем добиться от администрации никакой положительной динамики в решении этих вопросов! То ли дело принципа, то ли нежелания работать. И постоянно обвинять кого-то, что нет финансирования, что нет в бюджете средств на расселение аварийного фонда жилья – это глупость. На самом деле ситуация совершенно другая".Но в администрации района почему-то уверены, что очереди на жилье у них нет. Говорят, в этом году обеспечили две семьи квартирами. И вроде как работают в плановом режиме. Свои вопросы мы хотели адресовать лично главе администрации, тому самому Максиму Барашенкову, который обещает расселить один из домов до конца 2018 года, но его на месте в рабочее время мы не застали. Нашу съемочную группу встретил первый зам, который, как выяснилось, только в общих чертах в курсе проблемы. Поэтому ответил, как истинный чиновник.Равиль Мустафин, первый заместитель главы Кольчугинского района: "Соответственно будет проводится работа в рамках расселения аварийного жилья, включая следующий год, начиная со следующего года".Впрочем, для Кольчугинцев проблема аварийного жилья - лишь одна из целого списка наболевших. Этим летом весь город страдал из-за замены теплотрассы, которая питает один из самых многочисленных микрорайонов города. Тогда, говорят местные жители, раскопали полгорода, а работы не велись, потому что проект оказался невыполнимым. И подрядчик долго ждал, когда внесут изменения. Все это время у одних были перебои с горячей водой, а другие просто не могли пользоваться привычными маршрутами из-за раскопа. И даже это русские люди выдержали бы, если бы работы доделали. Но, как мы видим, на календаре ноябрь, а на улице Кабельщиков, где, в частности, велись работы, до сих пор разруха. Никакого благоустройства после себя подрядчик не сделал. И администрация почему-то закрыла на это глаза тогда. А теперь так же, по всей вероятности, не замечает просьбы жителей.Николай Максимов, местный житель: "20 числа мы обратились в администрацию с просьбой организовать встречу главы администрации с населением. Чтобы своевременно решить вопросы по объявлению конкурса, по ремонту нашей дороги и одновременно решением проблемы с талыми и ливневыми водами. Но на сегодняшний день, сегодня 5 число, честно говоря, я никак не могу выяснить, будет ли такая встреча, вообще кто-то организовывает её, занимается ли кто этой проблемой".При этом, как выяснилось, первый зам главы района даже не в курсе, что работы не доделаны. Нам это показалось странным, ведь даже на сайте администрации написано, что именно Мустафин отвечает за обращения граждан. По его словам, администрация активно работает и реагирует на просьбы людей. Как же понимать то, что мы увидели?Равиль Мустафин, первый заместитель главы Кольчугинского района: "Работы проводились в рамках проекта и реагирования на просьбы жителей, насколько я помню, в очень короткий период были восстановлены проходы, мостки и так далее. То есть просьбы и желания жителей выполнялись". – "Полторы недели не могли попасть". – "Ну я сейчас не готов говорить про сроки".Впрочем, людей ответ Мустафина не удивил. Ведь в таком маленьком городке, как Кольчугино, все всё про всех знают. И люди говорят, что, как только у района сменился глава, а Барашенков когда-то работал на местном заводе, посты в администрации стали занимать его знакомые и бывшие коллеги. Среди них и Мустафин, который до того, как сел в кресло зама, работал металлургом. Впрочем, о компетенции руководства Кольчугинского района судить не нам. Мы лишь просим прокуратуру обратить внимание на этот сюжет, чтобы дать объективную оценку действиям местных властей и положению людей, на которых вот-вот может обрушиться потолок.