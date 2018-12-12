Уголовный розыск ОМВД России по району Метрогородок устанавливает местонахождение пропавшей без вести Шиловой Варвары Антоновны...

Уголовный розыск ОМВД России по району Метрогородок устанавливает местонахождение пропавшей без вести Шиловой Варвары Антоновны, 21.01.2006 года рождения, уроженку г. Москвы, которая 10.12.2018 года примерно в 15 часов 00 минут ушла из дома на Открытом шоссе и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 15 лет, рост 180-185 см., плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.Была одета: темная куртка с белым мехом, темные джинсы, черные кроссовки с ярко-салатовыми шнуркамиУВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам (495) 965-14-01; (495) 965-22-48, 8(499)966-15-73, 8(499)966-15-66 и в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73