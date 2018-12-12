С приветственным словом к собравшимся обратился начальник УВД по ЗАО генерал-майор полиции Андрей Пучков...

Сегодня в торжественной обстановке было проведено вручение первых паспортов подросткам Запада Москвы, приуроченное к 25-летию Конституции Российской Федерации.В конференц-зале префектуры Западного административного округа на улице Ивана Франко собрались 15 юношей и девушек, достигших 14-летнего возраста, и руководители окружного Управления внутренних дел и прокуратуры – генерал-майор полиции Андрей Пучков и полковник юстиции Григорий Радионов, а также депутат Московской городской думы Евгений Герасимов и заместитель префекта ЗАО Дмитрий Гащенков.С приветственным словом к собравшимся обратился начальник УВД по ЗАО генерал-майор полиции Андрей Пучков, напомнивший ребятам, что паспорт является основным документом гражданина Российской Федерации и позволяет активно участвовать в общественной жизни, а также призвал ребят беречь его.Слова поздравления также произнесли прокурор Западного округа Григорий Радионов, заместитель префекта Дмитрий Гащенков и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.Ребятам вкратце рассказали об истории появлении паспорта гражданина РФ как документа не только удостоверяющего личность, но дающего права и накладывающего обязанности гражданина российского государства.Каждому юному гражданину, получающему паспорт, руководители вручали подарки и цветы. Родители стремились запечатлеть на свои фото- и видеокамеры этот исторический момент. Юные жители округа с радостью и гордостью демонстрировали новообретенные документы родителям, обменивались впечатлениями друг с другом.В завершение памятного события в специально изготовленной стилизованной зоне была сделана памятная фотография, где все подростки собрались вместе с генерал-майором полиции Андреем Пучковым на фоне государственных символов – флагов и гербов Российской Федерации и города Москвы.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39