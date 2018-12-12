Те, кто получает пенсию в первых числах в месяца, могут рассчитывать на авансовые выплаты в декабре. При этом выплаты пенсий в этот раз будут заранее проиндексированы.

Те, кто получает пенсию в первых числах в месяца, могут рассчитывать на авансовые выплаты в декабре. При этом выплаты пенсий в этот раз будут заранее проиндексированы.Пенсионерам, которые получают деньги в первых числах месяца, произведут за январь в декабре, но лишь частично. Об этом URA.ru со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.Как заявила Голикова во время заседания правления Пенсионного фонда РФ, в правительстве уже согласована возможность провести выдачу аванса за новогодние праздничные дни.Но порядок изменится – в декабре россияне получат авансы уже с учетом январской индексации, в отличие от того, как это было в прошлом году.В свою очередь глава ПФР Антон Дроздов добавил, что решение о выплате пенсий в декабре за январь правительство принимает ежегодно в связи с тем, что часть россиян получают выплаты на почте, которая в праздничные дни работать не будет."1,2,3 января – это праздники. Чтобы пенсионеры получили средства, они направляются заблаговременно", – отметил Дроздов.