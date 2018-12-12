Торжественные мероприятия в рамках Акции "Мы - граждане России!" прошли во всех районах области.

12 декабря в рамках Акции "Мы - граждане России!" во всех районах Владимирской области прошли торжественные мероприятия, посвященные основному закону Российской Федерации.Конституция - это правовой фундамент государства, и именно об этом сотрудники полиции рассказывали юным жителям региона при вручении первого документа гражданина Российской Федерации.ЗАТО г. РадужныйС торжественным событием - получением паспорта гражданина Российской Федерации - юных земляков поздравил врио начальника миграционного пункта полиции МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Виталий Силантьев. Полицейский пожелал ребятам продолжать и развивать славные традиции, заложенные предшествующими поколениями жителей города.Для ребят, получивших паспорта, и их родителей это событие стало настоящим праздником.Судогодский районЦеремония вручения паспортов 14-летним гражданам состоялась в День Конституции в средней общеобразовательной школе №1 города Судогда.Начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Судогодскому району Артем Потанин, вручив паспорта, пожелал ребятам бережно относиться к выданному документу, хорошо учиться, честно и добросовестно жить и работать на благо Родины.Меленковский районОсобенным стал этот день и для 14-летних жителей Меленковского района, ведь они получили главный документ - паспорт гражданина Российской Федерации.Врио начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России по Меленковскому району Владимирской области Ольга Латалина поздравила ребят с получением паспорта, обратила внимание на значимость этого документа и ответственность за его сохранность.Каждый подросток получил в подарок Конституцию Российской Федерации и памятный подарок.Вязниковский районВ День Конституции Российской Федерации в информационно-правовом библиотечном центре «Интеллект» города Вязники состоялось торжественное вручение главного документа в жизни юных жителей района.Паспорта юным гражданам Российской Федерации вручали заместитель начальника отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Владимирской области Ольга Четверикова и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Вязниковскому району Наталья Лагунова.Гости церемонии произнесли добрые слова напутствия в адрес ребят, пожелав им стать достойными гражданами нашей Родины и города. Ребятам рассказали об истории возникновения паспорта, о правах и обязанностях владельца документа.Торжественные мероприятия в рамках Акции "Мы - граждане России!" прошли и в других районах области.