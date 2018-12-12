Получение паспорта гражданина Российской Федерации является знаменательным событием для каждого человека....

На территории Северного округа в поддержку акции #МЫГРАЖДАНЕРОССИИ прошли торжественные церемонии вручения паспортов.Получение паспорта гражданина Российской Федерации является знаменательным событием для каждого человека.В мероприятиях приняли участие начальник ОВМ ОМВД России по Бескудниковскому району майор полиции Татьяна Требушенко, начальник ОВМ ОМВД России по Войковскому району подполковник полиции Сергей Кураев, старший инспектор ОВМ ОМВД России по району Ховрино майор полиции Лариса Свиридова.Затем все участники и члены их семей были приглашены сделать памятные фотографии в специальной фотозоне #МыГражданеРоссии, организованной полицейскими в честь Дня Конституции РФ.После вручения паспортов ребят поздравили и подарили памятные сувениры.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29