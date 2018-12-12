Незадолго до Рождества по западному календарю авария на фабрике в германском городе Верль стала для ее хозяев особо сильным ударом. Там на улицу вытекла и замерзла тонна жидкого шоколада, так что пожарным пришлось несколько часов чистить улицу лопатами от сладкой плитки.

Осталось меньше двух недель до наступления Рождества у католиков и лютеран – праздник, когда люди дарят друг другу особенно много сладостей, а рождественские базары в Европе вовсю торгуют шоколадными конфетами разных конфигураций.И потому авария на фабрике в германском городе Верль стала для ее хозяев особо сильным ударом.Там на улицу вытекла и замерзла, образовав сладкую плитку площадью около десяти квадратных метров, тонна шоколадаНа место "сладкого ЧП" прибыли пожарные, которые несколько часов "с помощью лопат и силы мышц" очищали улицу от застывшей коричневой массы, передает РИА Новости.Местное издание Soester Anzeiger пишет, что уже 13 декабря на фабрике надеются возобновить работу, а ее директор фирмы Маркус Лаки признался: если бы такая авария произошла за несколько дней до Рождества, это стало бы катастрофой.