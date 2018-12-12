В Гусь-Хрустальном торжественно открытая в честь 100-летия Александра Солженицына мемориальная доска не простояла и суток - неизвестные разбили выполненную из стекла табличку. Найти вандала пока не удалось.

В Гусь-Хрустальном торжественно открытая в честь 100-летия Александра Солженицына мемориальная доска не простояла и суток — неизвестные разбили выполненную из стекла табличку, сообщает пресс-служба владимирского управления МВД. Найти вандала пока не удалось.Церемония открытия прошла днем 10 декабря, таким образом городские власти хотели увековечить память писателя, который в 1956-1957 годах преподавал математику и физику в местной школе. В это же время Солженицын написал "Матренин двор"."Доска была необычная, на ней было бронированное стекло, простому человеку повредить ее сложно, мы думаем, что это произошло не случайно", — рассказала замглавы администрации по социальным вопросам Инесса Тишкина, отметив, что произошедшее стало для чиновников шоком.До 100-летия писателя, которое отмечалось 11 декабря, мемориальная доска не дожила — неизвестный повредил ее под покровом ночи. Восстановлению созданная на деньги спонсоров табличка не подлежит."Если даже сейчас повесить табличку в очередной раз, то, боюсь, может закончиться тем же, ведь пока злоумышленников не поймали. Мы предварительно с нашим обществом обговорили, пока возьмем паузу, после чего будем решать вопрос о повторной установке доски", — рассказал ТАСС мэр Гусь-Хрустального Алексей Соколов.По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Выйти на след подозреваемых пока не удалось.