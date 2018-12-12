С решением этого вопроса ему помогла прокуратура

С решением этого вопроса ему помогла прокуратураГусь-Хрустальная межрайонная прокуратура провела проверку по обращению 94-летнего пенсионера. Он пожаловался, что его жилищные права нарушаются.В феврале прошлого года власти Гусь-Хрустального отказали инвалиду, ветерану Великой Отечественной войны в принятии на учет в качестве нуждающегося в новом жилье. Свое решение они обосновали тем, что дедушка намеренно ухудшил жилищные условия. Проверка показала, что пенсионеру отказали необоснованно.В настоящее время ветеран получил от администрации субсидию на приобретение жилья в размере около 1,2 миллионов рублей.