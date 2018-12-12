В КНДР скончалась вторая жена Ким Ир Сена. Ким Сон Э было 94 года. Последний раз ее видели на публике в 1995 году.

В КНДР скончалась вторая жена Ким Ир Сена. Ким Сон Э было 94 года.О кончине Ким Сон Э сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источник в Северной Корее. При этом собеседник агентства не уточнил ни даты, ни обстоятельств смерти. Информацию о кончине подтвердило министерство по делам национального объединения Южной Кореи.Последний раз Ким Сон Э видели на публике в 1995 году. У нее были сложные отношения с Ким Чен Иром, который возглавил Северную Корею после смерти Ким Ир Сена.Ким Сон Э родилась в 1924 году, уточняет РИА Новости. Во время Корейской войны она работала секретарем северокорейского вождя. После замужества стала председателем Союза демократических женщин Кореи, членом Верховного народного собрания КНДР и членом ЦК партии. В браке у нее с Ким Ир Сеном родились два сына и дочь.