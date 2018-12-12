У них было больше 50 граммов «синтетики» и более 3-х граммов гашиша

У них было больше 50 граммов «синтетики» и более 3-х граммов гашишаВ середине ноября этого года полицейские задержали пятерых жителей Коврова. Молодых людей, в возрасте от 21 до 23 лет, подозревают в покушении на сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Дома у одного из парней обнаружили и свертки с содержимым различной консистенции и оттенков. Такие же свертки изъяли и из «тайников-закладок», организованных этой группой ребят.Из незаконного оборота полицейские изъяли больше 50 граммов «синтетики» и более 3-х граммов гашиша.В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10-ти до 20-ти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.