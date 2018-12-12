Фигурант осуществил сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации...

Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции фигуранту уголовного дела по факту хранения, перевозки и сбыта поддельных денежных средств в г. Москве. Уголовное дело передано в суд.Как сообщалось ранее, фигурант осуществил сбыт двух заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, а также хранение и перевозку в целях сбыта 101 поддельной купюры достоинством 5000 рублей, и одной достоинством 1000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого.Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Кузьминский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28