Кадетские классы открываются в школе уже десятый раз. Многие из участников кадетского движения в дальнейшем связывают свою жизнь со службой в органах внутренних дел.

В преддверии Дня Конституции в школе №23 в городе Коврове состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся кадетского класса правоохранительной направленности. Мероприятие является традиционным и одним из самых ожидаемых среди учащихся. Старшеклассники, принявшие решение учиться именно в этом классе, мотивируют свой выбор желанием в будущем связать свою судьбу со служением Родине, работой в правоохранительных органах. Для участников кадетского движения предусмотрены лекции, занятия со специалистами и посещение профильных подразделений органов внутренних дел, кадеты присутствуют на многих мероприятиях, проходящих в межмуниципальном отделе МВД России «Ковровский».Кадетские классы МВД открываются в школе уже десятый раз. В присутствии руководства школы, сотрудников ковровской полиции, родителей и многочисленных гостей более пятидесяти учащихся 8 и 10 классов с трепетом и волнением произнесли текст присяги, поклялись чтить традиции своих старших товарищей, любить Россию, быть честными, благородными, дисциплинированными, вежливыми, неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации. Затем начальник ОПДН межмуниципального МВД России «Ковровский» майор полиции Наталья Ольхович вручила юношам и девушкам удостоверения кадета, рассказала о конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина Российской Федерации и пожелала ребятам «быть верными данной ими клятве, с честью и достоинством нести почетное звание «кадет» через всю жизнь». Напутственные слова прозвучали и от родителей. Учащиеся младших классов поздравили новых кадет, исполнив для них патриотическую песню.В продолжение мероприятия присутствующие посмотрели видеофильм об Антоне Сапожникове - бывшем ученике данной школы, который в 2005 году погиб в возрасте 19 лет, выполняя воинский долг в поселке Ведено Чеченской республики. Орденом Мужества герой был награжден посмертно. Мемориальная доска, посвященная Антону, напоминает ребятам о его подвиге.Этот день навсегда останется в истории школы, в памяти и сердцах всех участников торжественного мероприятия. Впереди ребят ждет множество интересных встреч и открытий. Ведь помимо углубленного изучения истории, обществознания и других предметов, кадеты научатся самым главным вещам, так востребованным в современном обществе – уважению к старшим, милосердию, порядочности и ответственности. И, возможно, кто-то из этих юных кадет в дальнейшем свяжет свою жизнь со службой в полиции.В завершении праздника кадетские классы под звуки военного марша продемонстрировали великолепную строевую подготовку.