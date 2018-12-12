Политологи называют поведение украинских депутатов неадекватным. Москва расценивает высказывания Киева как прямой призыв к терроризму.

Политологи называют поведение украинских депутатов неадекватным. Москва расценивает высказывания Киева как прямой призыв к терроризму.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука о необходимости уничтожить Крымский мост.Захарова на своей страничке в Facebook отметила, что считает это провокацией и прямым призывом к террористической деятельности."Если они не видят ничего криминального в публичных заявлениях такого рода, что говорить о планах тайных", – пост Захаровой RT.В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с агентством назвал поведение Мосийчука неадекватным."Цитирование таких людей – изначально большая проблема Украины как государства. Причем она началась далеко не в 2014 году", – отметил Брутер.Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал разрушить Крымский мост за якобы провокацию Москвы в Керченском проливе.