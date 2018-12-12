Одно из крупнейших за последние десятилетия производств, построенных в России с нуля, сегодня заработало на полную мощность. Речь о проекте Ямал СПГ. Его возвели за четыре года в арктической пустыне. И это не только завод по сжижению газа.

Одно из крупнейших за последние десятилетия производств, построенных в России с нуля, сегодня заработало на полную мощность. Речь о проекте "Ямал СПГ". Его возвели за четыре года в арктической пустыне. И это не только завод по сжижению газа. Это ещё и огромный порт, и целый флот ледоколов, который строится на отечественных верфях, и новый город, выросший вокруг предприятия, и как итог — увеличение доли России на мировом рынке СПГ в два с половиной раза.Заводской факел Сабетты видно за десятки километров. Особенно в условиях полярной ночи. Вероятные запасы месторождения — около триллиона кубометров газа."Ямал СПГ" выходит на проектную мощность. Добыча — 16 миллионов тонн в год. Третью линию построили с опережением сроков."Уже полвека наша страна сотрудничает с европейскими соседями в газовой сфере. Теперь активно выходит и на рынки Азии. "Ямал СПГ", конечно, хороший пример эффективного многостороннего сотрудничества в этой сфере. Проект очень большой и дорогой. И, конечно, это знаковое предприятие", — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.Проект по добыче газа на Ямале — интернациональный. Строят завод совместно наш "Новотек", французский Total и китайские нефтяники. В Поднебесной российский сжиженный газ теперь занимает половину местного рынка."Россия на сегодняшний день для Китая стратегический партнер в этой сфере? — Абсолютно. Кроме реализации данного проекта "Ямал-СПГ", наша компания будет активно участвовать в российских инвестиционных проектах", — отметил Цинь Вейчжун, вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации."Россия — один из главных игроков на рынке энергетики. Для Total это очень важный партнерский проект", — подчеркнул Патрик Пуянне, генеральный директор компании Total.Впрочем, ямальский газ для самой России гораздо больший драйвер, чем для Китая или Франции. Это и развитие отечественной экономики и транспортного сообщения. Северного морского пути.Отсюда с полуострова Ямал поставки сжиженного газа идут в первую очередь на азиатско-тихоокеанский рынок. Круглый год. Сквозь Северный Ледовитый океан. Один из основных портов доставки — китайский Цзянсу Жудун. Топливо, хоть и в меньших объемах, доставляют и в страны ЕС. Транзитом через Скандинавию. Точки прибытия — французский Дюнкерк и голландский Роттердам.Основные транспортеры — гигантские танкеры. Вот один из них, Christophe de Margerie, пришвартован у порта Саббеты. Сейчас идёт погрузка топлива. А уже через пару дней танкер отправится в норвежский Хоннингсвог с 160-тысячами кубометров газа.Ямальское месторождение способно вывести Россию в число мировых лидеров по производству СПГ."Для нас это, конечно же, диверсификация наших экспортных маршрутов, диверсификация энергетической политики, создание новых рабочих мест на наших северных территориях, арктических регионах", — рассказал Александр Новак, министр энергетики РФ.Развитием Арктики заниматься теперь будет специальная госкомиссия, возглавит которую вице-премьер Юрий Трутнев.