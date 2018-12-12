Участники мероприятия сфотографировались на фоне инстарамок с хэштегом #МЫГРАЖДАНЕРОССИИ, а также пожелали пройти онлайн-викторину на знание основ законодательства...

В поддержку акции #МЫГРАЖДАНЕРОССИИ, приуроченной ко Дню Конституции, сотрудники УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве провели торжественное мероприятие по вручению паспортов жителям округа – тем, кто получил их впервые, а также тем, кто получил гражданство Российской Федерации.В мероприятии приняли участие врио начальника УВД по СЗАО полковник полиции Борис Шейнкин, заместитель Префекта СЗАО г. Москвы Сергей Буянкин, начальник ОВМ УВД подполковник полиции Людмила Веряева, председатель Общественного совета УВД по СЗАО генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Швидкин, председатель Совета ветеранов Александр Звирак, представитель центра поддержки семьи и детства Евгений Козар.В начале мероприятия Борис Шейнкин рассказал всем присутствующим о Конституции Российской Федерации, ее истории и становлении в современном обществе, обратил внимание на важность паспорта - главного документа, удостоверяющего личность гражданина. Также он произнес добрые слова и дал напутствие всем, кто в этот вечер получал свой заветный документ.Участникам вручили паспорта, цветы и памятные подарки, в числе которых была брошюра с текстом главного документа в России – Конституции.Ответное слово взяла Галина, которая приобрела гражданство Российской Федерации и получила паспорт, она сообщила, что люди ее возраста редко получают гражданство, что она рада этому, так как родилась еще в СССР, когда была одна страна, один народ, один язык, и она счастлива все это снова называть своим.В конце все участники мероприятия сфотографировались на фоне инстарамок с хэштегом #МЫГРАЖДАНЕРОССИИ, а так же пожелали пройти онлайн-викторину на знание основ законодательства о гражданстве Российской Федерации, после чего под руководством членов Совета ветеранов состоялась экскурсия в музей УВД по СЗАО.Пресс-служба УВД по СЗАО8-499-192-56-59