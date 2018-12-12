ДТП в Судогодском районе. Там перевернулся бензовоз. Благодаря грамотным действиям полиции и МЧС удалось избежать серьёзных последствий. ЧП произошло около двух часов дня между деревнями Мичурино и Смыково.

ДТП в Судогодском районе. Там перевернулся бензовоз. Благодаря грамотным действиям полиции и МЧС удалось избежать серьёзных последствий. ЧП произошло около двух часов дня между деревнями Мичурино и Смыково. По предварительным данным УМВД, 55-летний водитель, управляя бензовозом "Мерседес-Бенц" с прицепом, двигался в сторону трассы М-7 и не справился с управлением при повороте. В результате бензовоз опрокинулся и съехал в кювет. При этом произошла утечка дизельного топлива из ёмкости. Речь может идти о 20 тоннах огнеопасной жидкости. К месту происшествия незамедлительно были направлены силы и средства, в том числе от регионального МЧС. В ликвидации последствий ДТП участвовали 9 человек и четыре единицы техники. Чтобы не допустить возгорания большегруза, спасатели создали пенную завесу. Вот как два часа назад это происшествие нам прокомментировала пресс-служба полиции.Андрей Федосимов, сотрудник пресс-службы УМВД по Владимирской области: "В данном ДТП никто из участников не пострадал. В настоящее время полицейскими осуществляется оцепление места происшествия. Сотрудники МЧС проводят мероприятия по предотвращению возгорания. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка".