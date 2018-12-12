Инцидент произошел в церкви прихода Успения Пресвятой Богородицы, находящейся в селе Винятинцы в Тернопольской области, когда архиепископ Украинской автокефальной православной церкви пришел к местному протоиерею Украинской православной церкви Киевского патриархата с запретом проводить службу.

Инцидент произошел в церкви прихода Успения Пресвятой Богородицы, находящейся в селе Винятинцы в Тернопольской области.Архиепископ Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Тихон (Тарас Петранюк) пришел к местному протоиерею Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Иоанну Бойко с собственноручно написанным указом о запрете проводить службу. Ранее отец Иоанн принадлежал к УАПЦ, однако несколько месяцев назад вместе с приходом перешел в другую православную организацию под начало Киевского патриархата.Протоиерей Иоанн отказался впустить архиепископа, который собирался зачитать указ о запрете служения непосредственно в церкви, однако владыка Тихон все же прорвался в помещение. Возмущенные прихожане дали ему отпор, завязалась потасовка, в которой приняли участие несколько десятков человек.В драке архиепископу сломали посох. А протоиерея увезли в больницу со сломанными ребрами и сотрясением головного мозга.Ранее архиепископ Тихон тоже состоял на службе в УПЦ КП, однако после скандала ему пришлось уйти из епархии. В то время вскрылись его махинации при постройке храма в Луганске на сумму около 100 тысяч долларов: было доложено, что недостроенное здание сгорело, однако проверки показали, что пожар существовал лишь на бумаге с целью скрыть растрату денежных средств.13 декабря 2010 Священный Синод УПЦ КП освободил Тараса Петранюка от управления Луганской епархией и запретил священнослужение до полного и истинного покаяния.