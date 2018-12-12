Виктория Лопырева наконец призналась, что действительно беременна. О будущем ребенке и его отце эффектная блондинка дала откровенное интервью.

Виктория Лопырева наконец призналась, что действительно беременна. О будущем ребенке и его отце эффектная блондинка дала откровенное интервью.Виктория Лопырева рассказала. что в ее жизнь "стремительно ворвалось новое чувство", поэтому модель завершила свои отношения с "натуральным блондином" Николаем Басковым, с которым, тем не менее, осталась друзьями. Модель призналась, что "бесконечно счастлива". Однако о новом возлюбленном Виктория предпочитает не распространяться."Он непубличный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится. Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца", – цитирует Викторию Лопыреву .