Виктория Лопырева наконец призналась, что действительно беременна. О будущем ребенке и его отце эффектная блондинка дала откровенное интервью.

Виктория Лопырева наконец призналась, что действительно беременна. О будущем ребенке и его отце эффектная блондинка дала откровенное интервью.Виктория Лопырева рассказала. что в ее жизнь "стремительно ворвалось новое чувство", поэтому модель завершила свои отношения с "натуральным блондином" Николаем Басковым, с которым, тем не менее, осталась друзьями. Модель призналась, что "бесконечно счастлива". Однако о новом возлюбленном Виктория предпочитает не распространяться."Он непубличный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится. Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца", – цитирует Викторию Лопыреву . Своего избранника блондинка описала как человека сильного духом, умного и великодушного.О свадьбе Вика пока не думает, все их мысли с любимым заняты будущим ребенком. О том, что беременна, она узнала во время Чемпионата мира по футболу. "Вместо того чтобы прислушиваться к себе и бояться токсикоза, я, как солдат, выполняла свою работу посла ФИФА. Самолеты были привычнее автомобиля, спала по четыре часа в сутки..." – рассказала модель.Интересно, что Виктория сама не покупает и запрещает другим приобретать вещи для будущего малыша. И дело не в том, что Лопырева не знает пола ребенка. "Я человек верующий и, как и мой любимый, буду рада и мальчику, и девочке. На все воля Божья", – убеждена Лопырева. Виктория пока не решила, где намерена родить, в России или за рубежом, как это сейчас модно среди отечественных знаменитостей. "Я легкая на подъем, быстро собираюсь в дорогу, так что подумаю об этом позже", – объяснила красотка.