Горожане массово жалуются на нерлинский водозабор

Горожане массово жалуются на нерлинский водозаборВладимирцы массово жалуются на плохую воду из нерлинского водозабора. 11 декабря Жители Фрунзенского и Октябрьского районов почувствовали от воды очень неприятный запах.Ситуацию незамедлительно взяли под контроль. Воду из Нерли на водозаборе собрали на анализ. Специалисты выяснили, что эту воду можно пить, несмотря на резкий запах. Но Росприроднадзору придется разбиться, откуда он появился.МУП «Владимирводоканал» сообщил, что вчера в Нерль сбросили органические вещества. Что именно туда попало — пока неизвестно. Качество воды в реке полностью соответствует нормам. Горожане могут не волноваться, так как вода соответствует стандарту доброкачественной питьевой воды СанПиН 2.1.4-1074-01.