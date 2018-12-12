Подводят итоги. 2018 год был объявлен годом добровольца. Для владимирских волонтёров он выдался очень насыщенным на различные события. Помимо этого за год деятельность добровольцев достаточно серьёзно систематизировалась, а также обзавелась своим собственным законом о волонтёрстве. Подробности в нашем следующем материале.

Подводят итоги. 2018 год был объявлен годом добровольца. Для владимирских волонтёров он выдался очень насыщенным на различные события. Помимо этого за год деятельность добровольцев достаточно серьёзно систематизировалась, а также обзавелась своим собственным законом о волонтёрстве. Подробности в нашем следующем материале.Год добровольца для волонтеров выдался богатым на события – Чемпионат мира по футболу, Территория смыслов на Клязьме, региональные форумы. Волонтёрская деятельность бесспорно полезна для общества, но может и навредить. Есть сферы, в которых волонтер должен быть специально обучен. Безопасность на мероприятиях. Чья это ответственность? Волонтёров или всё-таки организаторов. Об этом - разговор без галстуков, инициированный Молодёжной Думой при Заксобрании.Полина Касаткина, председатель Молодежной думы при Законодательном собрании Владимирской области: "Сегодня мы собрались у ребят- участников различных волонтерских движений и направлений поговорить о такой насущной тематике. Ну и, конечно, поблагодарить их за проделанную большую работу. Буквально на прошлой неделе состоялось подведение итогов на всероссийском уровне Года добровольцев, в котором участвовал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ну а мы в своем регионе решили тоже, в свою очередь, организовать такое промежуточное подведение итогов. Промежуточное, потому что хоть год и заканчивается, добровольческое движение и волонтерская деятельность остаются в сердцах участников".Деятельность волонтёра за этот год сильно изменилась. Появились определённые направления. Например, теперь есть волонтеры-медики, которые ездят по отдаленным малонаселенным пунктам, где оказывают медицинскую помощь людям и помогают благоустраивать фельдшерско-акушерские пункты. Есть и волонтеры событийные, то есть те, кто занимается организацией крупных культурно-массовых мероприятий. Молодежная дума при Заксобрании и Молодежный совет при Департаменте культуры инициировали появление волонтеров специально для мероприятий культурного назначения, в том числе способствующих сохранению историко-культурного наследия, что актуально для Владимирского края. Сейчас эта инициатива выходит на всероссийский уровень, и есть шанс, что на территории всей страны будет создано такое направление волонтёрства.Артур Трынков, волонтер, студент РАНХиГС: "За последний год очень многое поменялось в работе волонтерского движения, так как и Молодежная дума при Законодательном собрании Владимирской области, и учебные учреждения, в которых мы учимся, стали относиться со значением, выделять волонтерскую деятельность. Наша работа систематизировалась, и мы стали четко понимать, в каких мероприятиях мы участвуем, какую помощь должны оказывать".На ближайшее время у добровольцев огромное количество планов. Здесь и благотворительные балы, посвященные сбору денег людям с онкозаболеваниями; и посещение детских больниц. Волонтеры - именно те люди, которые не забудут поздравить детей с Новым годом и подарить им побольше тепла.