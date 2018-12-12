Пока заболел только один человек

Пока заболел только один человекУ одного из пациентов во Владимирской области обнаружили вирус гриппа B. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.Все другие симптомы заболевших владимирские врачи диагностировали как ОРВИ.В настоящее время в регионе отмечают стабильную эпидемиологическую ситуации. За прошлую неделю в области к доктору обратилось 9 тысяч человек, среди них – 6 288 детей, что ниже эпидемического порога на 5 %.Управление Роспотребнадзора призывает родителей не отправлять детей на уроки с насморком, кашлем или температурой. Специалисты ведомства напоминают о необходимости профилактики по предупреждению заболеваний ОРВИ и гриппом.