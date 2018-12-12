Повышение качества законопроектов и эффективности представительных полномочий депутатов, а также усиление парламентского контроля – три этих задачи являются ключевыми для Госдумы. Об этом в среду, 12 декабря, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе семинара с участием представителей региональных Заксобраний – членов Совета Законодателей при Федеральном собрании. Мероприятие проходит в день 25-летия Конституции и Госдумы.

Повышениекачества законопроектов и эффективности представительных полномочийдепутатов, а также усиление парламентского контроля – три этих задачи являютсяключевыми для Госдумы. Об этом в среду, 12 декабря, заявил спикер нижнейпалаты Вячеслав Володин в ходе семинара с участием представителейрегиональных Заксобраний – членов Совета Законодателей при Федеральномсобрании. Мероприятие проходит в день 25-летия Конституции и Госдумы.Пословам Володина, указанные задачи решаются эффективно. Он напомнил, чтодепутатам удалось почти полностью избавиться от так называемыхзаконодательных завалов – нормативно-правовых актов, оставшихся спрошлых созывов.Крометого, подчеркнул спикер Госдумы, выросла эффективность представительныхполномочий депутатов. Теперь парламентарии проводят лишь 35% своеговремени в стенах нижней палаты, тогда как 65% они уделяют работе сизбирателями в регионах, где решают актуальные проблемы граждан.Серьезнаяработа проделана и для укрепления парламентского контроля. За два годаработы Думы седьмого созыва парламентские слушания сталиобщенациональной площадкой, на которой обсуждаются наиболее актуальныепроблемы развития, отметил спикер.Володиннапомнил, что проведено уже девять слушаний, которые прошли в залепленарных заседаний. Помимо прочего, на них обсуждались проблемыобманутых дольщиков, реновация в Москве, развитие цифровой экономики идругие важные вопросы.Историясовременной Государственной думы берет начало в сентябре 1993 года,когда президент Борис Ельцин подписал указ "О поэтапной конституционнойреформе Российской Федерации". Одним из пунктов документа былоучреждение Госдумы. Нижняя палата парламента расположилась в зданииГосплана СССР в Москве по адресу Охотный Ряд, 1.Выборыв нижнюю палату состоялись 25 лет назад – 12 декабря 1993 года,одновременно с голосованием о принятии Конституции. Первый составГосдумы избирался сроком на два года, в дальнейшем – на четыре. Начиная сшестого созыва, нижняя палата избирается на пять лет.Первый созыв работал в очень трудных условиях. Страна не до конца оправилась после острого политического кризиса1993 года, продолжались тяжелые социально-экономические реформы.Тем неменее, депутаты смогли принять все необходимые законы, в том числеГражданский, Уголовный, Налоговый кодексы, нормативно-правовые акты вбанковской сфере, образовании, здравоохранении. Таким образом, первыйсозыв нижней палаты сформировал нормативно-правовую базу современнойРоссии.Нынешнийсозыв Госдумы – седьмой по счету. Его история началась 18 сентября 2016года, когда состоялись очередные выборы в нижнюю палату. Голосованиепроходило по смешанной системе: 225 депутатов были избраны по партийнымспискам (пропорциональная система), другие 225 – по одномандатнымокругам (мажоритарная). Это позволило добиться наиболее широкогонародного представительства в думских стенах.Вячеслав Володин инициировал серьезнуюработу по повышению эффективности Госдумы. За два года удалось серьезно улучшить уровень депутатской дисциплины, прогулызаконодателей ушли в прошлое. Свободных мест на каждом пленарномзаседании практически нетИзменениеподхода к работе привело к значительному повышению качества принимаемыхзаконопроектов. Отличительной чертой седьмого созыва стала детальная итщательная проработка нормативно-правовых актов. Документы обсуждаются собщественностью, в том числе представителями бизнеса, экспертами,учеными.Колоссальнаяработа была проведена по разбору законодательных завалов. От прошлыхсозывов седьмой Думе досталось больше двух тысяч законопроектов.Парламентарии, засучив рукава, принялись за их рассмотрение. В итогебыло принято около 280 федеральных законов.Кроме того, под руководством Вячеслава Володина нижняя палата наладила качественную работу с избирателями в регионах.Повысить интенсивность общения с людьми на местах депутатам позволяет, в числе прочего,новый график работы нижней палаты. По инициативе спикера в расписаниипарламентариев произошли изменения: количество пленарных заседанийувеличилось с двух до трех – по вторникам, средам и четвергам, онипроходят с 10:00 до 14:00 без обедов.Активноседьмая Дума работает и на внешнеполитическом поле. Законодателипериодически встречаются со своими зарубежными коллегами, принимаютучастие в работе международных форумов и конференций, помогая налаживатьсвязи между странами.Неудивительно,что доверие россиян к Госдуме последовательно растет. Недавнееисследование фонда "Общественное мнение" (ФОМ), который показал, что 63%россиян довольны отечественной нормативно-правовой базой, тогда как в2001 году таких граждан было лишь 28%.