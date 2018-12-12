Новых обманутых дольщиков в России больше не будет. Для защиты участников долевого строительства Госдума приняла серьезные законодательные меры, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Новых обманутых дольщиков в России больше не будет. Длязащиты участников долевого строительства Госдума приняла серьезныезаконодательные меры, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Новые законы регулируют рынок страхования, ответственностьзастройщиков, открытие обязательных эскроу-счетов, на которых учитывается имущество, документы или денежныесредства до полного выполнения застройщиком своих обязательств."Сейчас приняты решения, которые защищают дольщиков, которыеобязывают застройщиков относиться более ответственно и, что самое главное,запускают механизмы ответственности страхования и ответственности со стороныместных властей", – заявил Володин.По мнению спикера, ситуация с обманутымидольщиками зачастую связана с тем, что в конкретных случая просто не сработалистраховые институты.Защита прав участников долевого строительства – один изприоритетов в работе VII созыва Госдумы. Летом 2017 года депутаты приняли закон осоздании компенсационного Фонда долевого строительства. Документ предполагаетпрозрачный механизм защиты участников долевого строительства по схожему сзащитой прав вкладчиков принципу.Принятию закона предшествовали масштабные парламентскиеслушания по проблемам обманутых дольщиков. В них приняли участие пострадавшиеот недобросовестных застройщиков граждане из разных регионов, представителизаконодательной и исполнительной ветвей власти различных уровней, строительнойотрасли, а также правоохранительных органов. В итоге была создана рабочаягруппа, в которую вошли представители всех фракций Думы.По рекомендации Вячеслава Володина подобные слушания прошлии в российских регионах. Помимодольщиков, в них приняли участие представители региональных и муниципальныхвластей, а также руководители строительных компаний и силовики.