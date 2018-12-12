В России 12 декабря отмечается День Конституции. В этом году главному закону страны исполняется 25 лет. Со знаменательной датой россиян поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

России 12 декабря отмечается День Конституции. В этом году главномузакону страны исполняется 25 лет. Со знаменательной датой россиянпоздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Пословам председателя нижней палаты, принятая всенародным голосованием 25лет назад Конституция стала основой правовой системы нашей страны,необходимой для эффективного развития России и обеспечения благополучияее граждан."Спустя четверть века закрепленные Конституцией ценности служат надежным ориентиром для движения вперед", – сказал Володин.КонституцияРоссии была принята на референдуме 12 декабря 1993 года. Этомупредшествовал острый политический кризис и последовавшее за нимвооруженное противостояние сторонников президента Бориса Ельцина с однойстороны и Верховного совета – с другой.Главныйзакон страны провозгласил формирование новой системыгосударственно-политического устройства России и подвел черту подсоветским периодом в истории нашей страны.Конституциясостоит из Преамбулы и двух разделов. Первый раздел включает девятьглав и 137 статей, второй – девять пунктов, содержащих заключительные ипереходные положения.Источникомвласти в России главный закон страны провозглашает ее многонациональныйнарод. Конституция гарантирует равенство прав и свобод гражданина ичеловека вне зависимости от пола, национальности, языка, местажительства, отношения к религии или принадлежности к общественнымобъединениям.Главный закон страны является основой современной отечественной нормативно-правовой базы.