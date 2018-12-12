Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская дала
откровенное интервью. Вокалистка рассказала, как неправильный диагноз чуть не разрушил
ее жизнь.
Звезда "Comedy Woman " Надежда Ангарская дала
откровенное интервью. Вокалистка рассказала, как неправильный диагноз чуть не разрушил
ее жизнь.
Надежда и ее супруг Раед Бани познакомились в День влюбленных
14 февраля. Мужчина нашел артистку в Сети, завязалась переписка.
"Молодой человек – Раед из Иордании – сделал комплимент по
поводу моего вокала. Он признался, что и сам сочиняет музыку и хотел бы
записать со мной песню... Честно говоря, после всех историй про "турецких жен"
отвечать побаивалась. Раздумывала недели две и все-таки решилась", – отметила
звезда.
Уже через полтора
месяца после знакомства Раед повез Наталью на родину, знакомиться с родителями.
Свадьбу было решено играть в Москве.
Торжество омрачил вердикт врачей – бесплодие. У артистки
нашли проблемы с поджелудочной железой. "Это была трагедия, и ничего скрывать
от будущего мужа я не стала", – поделилась знаменитость. Артистка понимала, что
страшный диагноз может поставить крест на только зарождающихся отношениях. Медики буквально приговорили ее к одиночеству, ведь не каждый мужчина готов отказаться от продолжения рода.
Бани спокойно отнесся к печальному известию, он, как
верующий человек, доверился милости Всевышнего. Случилось невероятное: спустя
полтора года, несмотря на диагноз,
Надежда забеременела.
"На первом же
скрининге доктор сообщила, что я жду ребенка с синдромом Дауна... Когда
сообщила мужу о беременности, он плакал от счастья. А узнав, что с ребенком
беда, перестал со мной разговаривать, замкнулся в себе. Я прорыдала сутки, но
решила перепроверить диагноз. Другой врач с возмущением его опроверг: "Кто вам
сказал такую глупость?!" – цитирует вокалистку .
В итоге Ангарская
подарила избраннику абсолютно здорового наследника. Мальчика назвали Давидом. В
октябре этого года ему исполнилось три года.