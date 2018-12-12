Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская дала откровенное интервью. Вокалистка рассказала, как неправильный диагноз чуть не разрушил ее жизнь.

Звезда "Comedy Woman " Надежда Ангарская далаоткровенное интервью. Вокалистка рассказала, как неправильный диагноз чуть не разрушилее жизнь.Надежда и ее супруг Раед Бани познакомились в День влюбленных14 февраля. Мужчина нашел артистку в Сети, завязалась переписка."Молодой человек – Раед из Иордании – сделал комплимент поповоду моего вокала. Он признался, что и сам сочиняет музыку и хотел бызаписать со мной песню... Честно говоря, после всех историй про "турецких жен"отвечать побаивалась. Раздумывала недели две и все-таки решилась", – отметилазвезда.Уже через полторамесяца после знакомства Раед повез Наталью на родину, знакомиться с родителями.Свадьбу было решено играть в Москве.Торжество омрачил вердикт врачей – бесплодие. У артисткинашли проблемы с поджелудочной железой. "Это была трагедия, и ничего скрыватьот будущего мужа я не стала", – поделилась знаменитость. Артистка понимала, чтострашный диагноз может поставить крест на только зарождающихся отношениях. Медики буквально приговорили ее к одиночеству, ведь не каждый мужчина готов отказаться от продолжения рода.Бани спокойно отнесся к печальному известию, он, какверующий человек, доверился милости Всевышнего. Случилось невероятное: спустяполтора года, несмотря на диагноз,Надежда забеременела."На первом жескрининге доктор сообщила, что я жду ребенка с синдромом Дауна... Когдасообщила мужу о беременности, он плакал от счастья. А узнав, что с ребенкомбеда, перестал со мной разговаривать, замкнулся в себе. Я прорыдала сутки, норешила перепроверить диагноз. Другой врач с возмущением его опроверг: "Кто вамсказал такую глупость?!" – цитирует вокалистку .В итоге Ангарскаяподарила избраннику абсолютно здорового наследника. Мальчика назвали Давидом. Воктябре этого года ему исполнилось три года.