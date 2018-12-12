Тысячи российских семей не могут платить за свет, газ и отопление. Росстат определил регионы, в которых больше всего проблем с оплатой коммунальных услуг после повышения тарифов ЖКХ.

Тысячи российских семей не могут платить за свет, газ иотопление. Росстат определил регионы, в которых больше всего проблем с оплатой коммунальныхуслуг после повышения тарифов ЖКХ.Самыми проблемными регионами с точки зрения оплаты ЖКХ оказалисьобласти юга России. Максимальное количество должников – в Ставропольском крае,33,8%. Также своевременно оплачивать коммунальные услуги не могут 28,5% жителейКабардино-Балкарии, 25% – в Чувашской республики и Тыве.Наибольшие трудности с оплатой и счетов заэлектроэнергию возникают у многодетных, неполных и молодых семей. Попали в этотсписок и россияне с самыми низкими реальными доходами.Как рассказал проректор Финансового университета приправительстве Алексей Зубец, серьезные проблемы с нехваткой средств испытывают22% респондентов в Саратовской, 19,3% – в Астраханской областях. При этом, поданным Росстата, меньше всего "проблемных" семей в Приморском иКамчатском краях, в Ивановской, Липецкой и Тверской областях, а также вСевастополе,Эксперты связывают уровень задолженности с такими факторами,как доходы, количество нетрудоспособных членов семьи, региональная тарифнаяполитика. Немалую роль играет и возможность регионального бюджета оказыватьпомощь населению. В итоге получается, что двое из каждой сотни жителей Россиине могут погасить долги по ЖКХ, пишет .В то же время, по словам проректора Академии труда исоциальных отношений Александра Сафонова, общий уровень оплаты населением составляет 96%. Эксперты отмечают, что такой уровень считается высокимпоказателем для сферы ЖКХ.