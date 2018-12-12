Тысячи российских семей не могут платить за свет, газ и
отопление. Росстат определил регионы, в которых больше всего проблем с оплатой коммунальных
услуг после повышения тарифов ЖКХ.
Тысячи российских семей не могут платить за свет, газ и
отопление. Росстат определил регионы, в которых больше всего проблем с оплатой коммунальных
услуг после повышения тарифов ЖКХ.
Самыми проблемными регионами с точки зрения оплаты ЖКХ оказались
области юга России. Максимальное количество должников – в Ставропольском крае,
33,8%. Также своевременно оплачивать коммунальные услуги не могут 28,5% жителей
Кабардино-Балкарии, 25% – в Чувашской республики и Тыве.
Наибольшие трудности с оплатой и счетов за
электроэнергию возникают у многодетных, неполных и молодых семей. Попали в этот
список и россияне с самыми низкими реальными доходами.
Как рассказал проректор Финансового университета при
правительстве Алексей Зубец, серьезные проблемы с нехваткой средств испытывают
22% респондентов в Саратовской, 19,3% – в Астраханской областях. При этом, по
данным Росстата, меньше всего "проблемных" семей в Приморском и
Камчатском краях, в Ивановской, Липецкой и Тверской областях, а также в
Севастополе,
Эксперты связывают уровень задолженности с такими факторами,
как доходы, количество нетрудоспособных членов семьи, региональная тарифная
политика. Немалую роль играет и возможность регионального бюджета оказывать
помощь населению. В итоге получается, что двое из каждой сотни жителей России
не могут погасить долги по ЖКХ, пишет .
В то же время, по словам проректора Академии труда и
социальных отношений Александра Сафонова, общий уровень оплаты населением составляет 96%. Эксперты отмечают, что такой уровень считается высоким
показателем для сферы ЖКХ.