Михаил Ходорковский неожиданно выступил с громким заявлением в адрес Анатолия Чубайса. В своем Twitter он написал, что руководитель Роснано поставлен Путиным, присягнул Путину и защищает то, что ему поручено. Разгадывать все эти кремлевские провокации нет желания. Сменится власть – в суде обсудим их и наши аргументы, – заключил опальный олигарх.

Михаил Ходорковский неожиданно выступил с громким заявлениемв адрес Анатолия Чубайса. В своем Twitter он написал, что "руководитель"Роснано" поставлен Путиным, присягнул Путину и защищает то, что емупоручено". "Разгадывать все эти кремлевские провокации нет желания. Сменитсявласть – в суде обсудим их и наши аргументы", – заключил опальный олигарх.Почти революционные нападки на российский бизнес и переводдискуссии о его роли в стране в плоскость судебных разбирательств, да еще никем-нибудь, а Ходорковским выглядят довольно странно. Еще недавно самХодорковский проповедовал, что выход страны из кризиса 90-х – заслуга отечественных предпринимателей,которые в той или иной мере восстановили производство, привлекли инвестиции,наполняют федеральный и местные бюджеты, дают людям работу.Но стоило об этом же заговорить главе "Роснано", как он тутже подвергся критике Ходорковского. Опальный олигарх, не первый, кто считает,что во всем виноват Чубайс. Правда, в каких провокациях сам Ходорковскийобвиняет, причем не только Чубайса, но и чуть ли не всех предпринимателейстраны, он так и не поясняет. Надо полагать, что под суд, по мнениюХодорковского, должны пойти все, кто "поставлен Путиным, присягнул Путину", тоесть маховик новых репрессий может затянуть всех предпринимателей, ктопоследние 20-30 лет защищает и развивает собственный бизнес.И тут, кажется, аргументы экс-владельца ЮКОСа, который и самсоздавал свою империю не без участия, прямого или косвенного, того же Чубайса игосударства, будут мало убедительны. А главное разрушительны, как для экономикистраны, так и для общества в целом.Очевидно, что попытка одномоментно привлечьвсех предпринимателей к суду, только за то, что кто-то был назначен на своюдолжность правительством, а то и просто за то, что работали в России в "эпохуПутина", имеет мало отношения к какой-то цивилизованной правовой системе. И нетрудно предсказать, к каким последствиям приведет столь "большевистский" подходк российскому бизнесу Ходорковского и его сторонников.При этом кому-то, может показаться странным, что Ходорковский, так часто говоривший пронезыблемость частной собственности, вдруг решил оседлать повестку КПРФ:"Чубайса под суд, все поделить…". Но тут надо вспомнить, что у олигарха скоммунистами давние связи. То, что Ходорковский решил выступить с оппозиционнойлевой риторикой, даже опережая лидеров КПРФ, лишь подтверждение тезиса, что вполитике все средства хороши.В очередной раз, используя почти лозунги КПРФ десятилетнейдавности, Ходорковский пытается сыграть на популизме и росте негативныхнастроений, чтобы напомнить о себе и всплыть в море российской политики. Воттолько роль радетеля за чаяния народных масс опальному миллиардеру плохоподходит.Проблема в том, что, декларируя в своей борьбе за властьравное для всех демократической будущее, в реальности опальный олигарх и егосторонники, похоже, мечтают лишь о новом переделе, который опрокинет страну вновые 90-е. Для самого Ходорковкого это может и хорошо. Именно в эти "мутныегоды" он и сколотил свое состояние. Но большинству обычных граждан ипредпринимателей подобный "дворцовый переворот" ничего хорошего не несет.