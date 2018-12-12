Дима Билан дал откровенное интервью. Популярный исполнитель рассказал об отцовстве, более того, она признался, что является дедом.

Дима Билан дал откровенное интервью. Популярный исполнитель рассказал об отцовстве, более того, она признался, что является дедом.На протяжении нескольких сезонов Дима Билан был наставником в телепроекте "Голос". Но сейчас он не жалеет, что уже больше не принимает участия в шоу. Певец признался, что он очень вымотался эмоционально. Тем не менее, по словам артиста, он "на каждом углу" слышит, что открылся для зрителей с новой стороны."На меня стали по-другому смотреть – как на умудренного жизнью человека. А я в принципе всегда был дедом. Не в смысле дедовщины, а дедушкой с самого рождения – меня все время тянуло на размышления, поиски смыслов. А здесь мне дали эфирное время, и я раскрепостился, начал изъяснять себя. Мне кажется, мы недурно там наговорили все", – заключил Билан.Отметим, что называющий себя дедом Дима в свои 36 лет пока еще даже отцом не стал. Хотя певец и убежден, что уже давно является папой. "Я папой являюсь с 14 лет (для младшей сестры. – Прим.ред.). Если бы я не знал, как это, я бы, может быть, уже был бы папой. Ну правда. А поскольку я знаю, что это не просто ха-ха, то извините. Это взвешенное должно быть решение. Нет, не хочется пока", – цитирует Диму Билана .Певец признался, что "вышел из сумрака", в котором находился два года. "Я гастролировал, давал концерты – они были качественными, и люди были счастливы. Много чего было сделано, снято. Но я был на износе. Ты как будто взаймы взял у себя из будущего, тратил вперед", – объяснил исполнитель.Все изменилось, когда он побрился на лысо, а в Сети появились слухи о его серьезной болезни. Все эти пересуды не соответствовали действительности, хотя Дима не скрывал, что у него действительно были проблемы со здоровьем. "Это все после программы "Голос" у меня началось. Для кого-то выйти на сцену – это как пальцами щелкнуть, а для кого-то постоянный стресс. Тебе в спину поют абсолютно разные люди! И если ты сидишь без забрала, без щита и меча, с открытой душой – жалеешь всех, то тебя растаскивает на куски. Вот это со мной и случилось, я уверен. Но сейчас меня не возьмешь просто так, я уже научился", – заявил певец.