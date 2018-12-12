Участница реалити-шоу Дом-2 Ирина Пинчук хочет завоевать любовь ведущего Влада Кадони. Ради него девушка готова сбросить лишние килограммы.

Участница реалити-шоу "Дом-2" Ирина Пинчук хочет завоеватьлюбовь ведущего Влада Кадони. Ради него девушка готова сбросить лишние килограммы.Ирина занимается на уличном тренажере вместе с наставником. Девушка хочет, чтобы ведущий увидел и оценил ее старания. "Владик, я сейчас на каблуках, в шубке, зимой на холодекачаюсь и худею. Все ради тебя! Пожалуйста, оцени этот поступок!", – обращаетсяона к Кадони. Затем Пинчук начинает повторять слова за своим тренером. "Радитебя я буду худенькой! Я рожу тебе маленьких кадонят!", – кричит Ирина. На вопрос, готова ли она стать женой ведущего, девушка ответила положительно. "А он готов с тобой быть, толькоесли ты похудеешь!", – подбодрил ее наставник.Пользователи Сети успели поддержать худеющую Пинчук: "Воттакая Ирка мне нравится! Веселая, незацикленная, добрая!", "Кадони и Иркаподходят друг другу", "Обожаю Ирку с ее чувством юмора и позитивным взглядом нажизнь". Кто-то посчитал ее улыбку наигранной и связал ее поведение с тем, чтоона боится покинуть площадку.Ранее участница телепроекта "Дом-2" Валерия Хуснутдинова объявила, что ждет ребенка от своего бывшего возлюбленного Дмитрия Чеботова. Отец будущего малыша готов увезти девушку в свой родной Воронеж и сыграть свадьбу. Однако Хуснутдинова не хочет становиться матерью в таком раннем возрасте. Сейчас звезда серьезно раздумывает над тем, чтобы сделать аборт.