Экс-супруга народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская вновь стала гостьей программы Андрей Малахов. Прямой эфир телеканала Россия 1. Пианистка рассказала, что много лет ее шантажируют неизвестные.

Экс-супруга народного артиста Армена Джигарханяна ВиталинаЦымбалюк-Романовская вновь стала гостьей программы "Андрей Малахов. Прямой эфир"телеканала "Россия 1". Пианистка рассказала, что много лет ее шантажируютнеизвестные.В студии Виталина появилась в компании возлюбленного – певцаПрохора Шаляпина. Девушка сообщила, что их роман стремительно развивается – вокалист уже переехал в ее трехкомнатную квартиру в центре Москвы.По словам пианистки, она наслаждается обществом Шаляпина.Молодой человек наполняет ее жизнь энергией и смыслом. "Я с Прохором многое делаюв первый раз", – заметила Цымбалюк-Романовская.Влюбленные постоянно вместе, недавно они посетили клинику пластической хирургии. Прохор показала врачам свой носик зазнобы, девушкарешила немного исправить его кончик. В кабинете медика певец рассказал, что нескольколет назад тоже "подрезал" нос.Прямо в студии певец вручил пианистке кольцо. Прохорсообщил, что недавно его возлюбленная потеряла украшение и сильно расстроилась,чтобы утешить ее, он купил новое."Это предложение руки и сердца?" – спросил изумленныйведущий Андрей Малахов. "Мы хотим так: сначала ребеночек, а потом свадьба, потомучто свадьбой никого не удивишь", – заявил Шаляпин. Пианистка добавила, что, вспоминаяо собственном возрасте, задумывается о материнстве.Цымбалюк-Романовская поведала, что о бракосочетании говорить пока рано. Замуж пианистка не хочет. "Яне собираюсь пока. Во-первых, у меня психологическая травма от предыдущегобрака и развода", – лукаво заметила она.После Андрей Малахов сообщил присутствующим, что на днях "всплыл"компромат на экс-супругу Джигарханяна. Пианистка решила явить миру свои скелетыв шкафу."У меня был такой период около 10 лет назад, когда якакое-то время не общалась с моим бывшим супругом. В это время я сделала одну фотосессию,которой меня много лет шантажировали. Несколько дней назад я опять получила сообщения от вымогателя", – рассказала Цымбалюк-Романовская.Виталина поведала, что неизвестные требуют у нее оченьбольшую сумму, которую она найти пока не смогла. После Малахов отдал Виталинеконверт с эротическими фото. Шоумен заверил, что выкупил негативы у фотографа.