Экс-супруга народного артиста Армена Джигарханяна Виталина
Цымбалюк-Романовская вновь стала гостьей программы Андрей Малахов. Прямой эфир
телеканала Россия 1. Пианистка рассказала, что много лет ее шантажируют
неизвестные.
Экс-супруга народного артиста Армена Джигарханяна Виталина
Цымбалюк-Романовская вновь стала гостьей программы "Андрей Малахов. Прямой эфир"
телеканала "Россия 1". Пианистка рассказала, что много лет ее шантажируют
неизвестные.
В студии Виталина появилась в компании возлюбленного – певца
Прохора Шаляпина. Девушка сообщила, что их роман стремительно развивается – вокалист уже переехал в ее трехкомнатную квартиру в центре Москвы.
По словам пианистки, она наслаждается обществом Шаляпина.
Молодой человек наполняет ее жизнь энергией и смыслом. "Я с Прохором многое делаю
в первый раз", – заметила Цымбалюк-Романовская.
Влюбленные постоянно вместе, недавно они посетили клинику пластической хирургии. Прохор показала врачам свой носик зазнобы, девушка
решила немного исправить его кончик. В кабинете медика певец рассказал, что несколько
лет назад тоже "подрезал" нос.
Прямо в студии певец вручил пианистке кольцо. Прохор
сообщил, что недавно его возлюбленная потеряла украшение и сильно расстроилась,
чтобы утешить ее, он купил новое.
"Это предложение руки и сердца?" – спросил изумленный
ведущий Андрей Малахов. "Мы хотим так: сначала ребеночек, а потом свадьба, потому
что свадьбой никого не удивишь", – заявил Шаляпин. Пианистка добавила, что, вспоминая
о собственном возрасте, задумывается о материнстве.
Цымбалюк-Романовская поведала, что о бракосочетании говорить пока рано. Замуж пианистка не хочет. "Я
не собираюсь пока. Во-первых, у меня психологическая травма от предыдущего
брака и развода", – лукаво заметила она.
После Андрей Малахов сообщил присутствующим, что на днях "всплыл"
компромат на экс-супругу Джигарханяна. Пианистка решила явить миру свои скелеты
в шкафу.
"У меня был такой период около 10 лет назад, когда я
какое-то время не общалась с моим бывшим супругом. В это время я сделала одну фотосессию,
которой меня много лет шантажировали. Несколько дней назад я опять получила сообщения от вымогателя", – рассказала Цымбалюк-Романовская.
Виталина поведала, что неизвестные требуют у нее очень
большую сумму, которую она найти пока не смогла. После Малахов отдал Виталине
конверт с эротическими фото. Шоумен заверил, что выкупил негативы у фотографа.