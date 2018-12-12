Зенит согласен продать полузащитника Леандро Паредеса итальянскому Милану. При этом клуб из Санкт-Петербурга рассчитывает получить за 24-летнего аргентинца не менее 35 миллионов евро.

"Зенит" согласен продать полузащитника Леандро Паредеса итальянскому "Милану". При этом клуб из Санкт-Петербурга рассчитывает получить за 24-летнего аргентинца не менее 35 миллионов евро."Милан" собирается приобрести Паредеса если сорвется переход полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса. "Зенит" может отпустить аргентинца. Однако только в том случае, если "Милан" заплатит за Леандро не менее 35 миллионов евро, сообщает "Спорт-Экспресс", сославшись на источник в Италии."Зенит" приобрел Паредеса летом 2017 года у "Ромы" за 23 миллиона евро. В нынешнем сезоне аргентинец выходил на поле 22 раза, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Футболист неоднократно выражал желание вернуться в Италию.