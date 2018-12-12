Защитник Барселоны Жерар Пике в ближайшее время собирается приобрести контрольный пакет акций клуба Андорра, выступающий в пятом дивизионе чемпионата Испании. Ранее он заявлял о намерении купить клуб второго испанского дивизиона Реус Депортиу.

Защитник "Барселоны" Жерар Пике в ближайшее время собирается приобрести контрольный пакет акций клуба "Андорра", выступающий в пятом дивизионе чемпионата Испании. Ранее он заявлял о намерении купить клуб второго испанского дивизиона "Реус Депортиу".Жерар Пике, которому принадлежит инновационная компания Kosmos, давно собирался запустить свой собственный проект. Пике намерен купить клуб и инвестировать средства в его инфраструктуру. При этом сам Жерар не собирается покидать "Барселону".Кроме того, Пике один из инициаторов и инвесторов реформы Кубка Дэвиса. В ноябре 2019 в Мадриде стартует новый теннисный турнир, инициатором создания которого был футболист "Барселоны" и до недавних пор игрок сборной Испании.