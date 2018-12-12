Кум известной болгарской прорицательницы Ванги Сергей Костарной согласился говорить на запретные темы, связанные с будущим Украины и России. Главный хранитель тайн известной ясновидящей стал героем программы На самом деле Первого канала.

Кум известной болгарской прорицательницы Ванги Сергей Костарной согласилсяговорить на запретные темы, связанные с будущим Украины и России. Главныйхранитель тайн известной ясновидящей стал героем программы "На самом деле" Первогоканала.Сергей Костарной рассказал ведущему Дмитрию Шепелеву, что многолет назад Ванга предсказывала судьбу Незалежной. "Ванга никогда не говорилаконкретных дат. Но в тот день она сказала: "Пройдет 25 -30 лет, где-то к 20 годутолько установятся более или менее какой-то порядок в отношениях России иУкраины. До этого будет плохо. Там президент придет, он зальет все кровью, людибудут криком кричать", – поведал кум прорицательницы.По словам мужчины, знаменитая ясновидящая знала кто будетуправлять Украиной. Ванга передала Костарному сообщение, смысл которого, он понялтолько сейчас."Представьте себе 95 год. Она не называла конкретных фамилий,но в ее речи тогда мелькали слова, как тогда, казалось, клички. Она сказала: "БудетКлич, будет Порох, будет Кролик, будет Тьма", – цитировал знаменитость Сергей.Изумленный Шепелев попробовал расшифровать странное предсказание провидицы."Вы употребили слово "порох", тем самым отсылаете нас к фамилии Порошенко, выназвали слово "клич", имея ввиду Кличко", – рассуждал ведущий. "Кролик" – это Яценюки "тьма" – это Тимошенко", – продолжил Костарной.По словам Сергея, Ванга была уверена, что названныеперсонажи принесут Украине много горя, ввергнут страну в большую беду. Якобы "Порох",если останется у власти, погубит всех. Ванга видела во главе Незалежной человекас замутненным сознанием. Также пророчица говорила, что тысячи украинцевпогибнут на фронтах, которые возникнут внутри страны.Также в студии появился Тодор Тодоров, который несколько летбыл переводчиком ясновидящей. "Ванга говорила, что Россию будут терзать, какволки, рвать ее кусками, и будет проблема с "мостом дружбы". Я тогда не придалэтому значения. Но, когда пошли конфликты, до меня дошло", – сообщил онприсутствующим. "Она имела ввиду Керченский мост?" – предположил шокированный Шепелев.Тодоров ответил утвердительно.После слово опять дали Костарному. Мужчина сообщил, что Вангаотдельно видела судьбу Донецкаи Луганска. Ясновидящая считала, что это будут самостоятельные регионы, которыесмогут присоединиться к России. Также провидица говорила, что наступит время,когда к России присоединятся все славянские государства, в том числе иБолгария.