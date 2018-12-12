Кум известной болгарской прорицательницы Ванги Сергей Костарной согласился говорить на запретные темы, связанные с будущим Украины и России. Главный хранитель тайн известной ясновидящей стал героем программы На самом деле Первого канала.

Кум известной болгарской прорицательницы Ванги Сергей Костарной согласилсяговорить на запретные темы, связанные с будущим Украины и России. Главныйхранитель тайн известной ясновидящей стал героем программы "На самом деле" Первогоканала.Сергей Костарной рассказал ведущему Дмитрию Шепелеву, что многолет назад болгарская провидица предсказывала судьбу Незалежной. "Ванга никогда не говорилаконкретных дат. Но в тот день она сказала: "Пройдет 25-30 лет, где-то к 20-му годутолько установится более или менее какой-то порядок в отношениях России иУкраины. До этого будет плохо. Там президент придет, он зальет все кровью, людибудут криком кричать", – поведал кум прорицательницы.По словам мужчины, знаменитая ясновидящая знала, кто будетуправлять Украиной. Ванга передала Костарному сообщение, смысл которого он понялтолько сейчас."Представьте себе 95-й год. Она не называла конкретных фамилий,но в ее речи тогда мелькали слова, как тогда казалось, клички. Она сказала: "БудетКлич, будет Порох, будет Кролик, будет Тьма", – цитировал знаменитость Сергей.Изумленный Шепелев попробовал расшифровать странное предсказание провидицы."Вы употребили слово "порох", тем самым отсылаете нас к фамилии Порошенко, выназвали слово "клич", имея в виду Кличко", – рассуждал ведущий. "Кролик" – это Яценюки "тьма" – это Тимошенко", – продолжил Костарной.По словам Сергея, Ванга была уверена, что названныеперсонажи принесут Украине много горя, ввергнут страну в большую беду. Якобы "Порох",если останется у власти, погубит всех. Ванга видела во главе Незалежной человекас замутненным сознанием. Также пророчица говорила, что тысячи украинцевпогибнут на фронтах, которые возникнут внутри страны.В студии появился Тодор Тодоров, который несколько летбыл переводчиком ясновидящей. "Ванга говорила, что Россию будут терзать какволки, рвать ее кусками, и будет проблема с "мостом дружбы". Я тогда не придалэтому значения. Но когда пошли конфликты, до меня дошло", – сообщил онприсутствующим. "Она имела в виду Керченский мост?" – предположил шокированный Шепелев.Тодоров ответил утвердительно.После слово опять дали Костарному. Мужчина сообщил, что Вангаотдельно видела судьбу Донецкаи Луганска. Ясновидящая считала, что это будут самостоятельные регионы, которыесмогут присоединиться к России. Также провидица говорила: наступит время,когда к России присоединятся все славянские государства, в том числе Болгария.